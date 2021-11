Grote teleurstelling, maar ook opluchting rond nieuwe maatregelen: "Slaat nergens op"

Onder andere de horeca moet vanaf morgen om 20.00 uur de deuren sluiten. De vroege sluitingstijd kan rekenen op veel onbegrip bij horeca-ondernemers. "Het is een grote teleurstelling. Je kijkt gelijk: hoeveel buffer heb ik nog? We willen vertrouwen uitstralen naar het personeel toe. We willen een weg hieruit vinden", zegt Martin van Bourgonje, eigenaar van restaurant Merlet in Schoorl.

"Ik vind het heel frappant dat na zevenen het virus extra besmettelijk wordt", zegt Karin Hiemstra van restaurant Fransman in Alkmaar cynisch. "Het slaat gewoon nergens op, de hele maatregel. Thuis gaat het veel vaker fout."

IDFA gaat door

Ondanks dat evenementen vanaf morgen om 18.00 uur moeten stoppen, kan het internationale documentairefestival IDFA wel doorgaan. Het festival begint woensdag en eindigt op zondag 28 november.

Bioscopen en theaters mogen gewoon open blijven en hebben geen vervroegde sluitingstijden, dat is de redding voor het festival. "Alleen voor borrels en partijen moeten we heel goed kijken of dat nog kan. We hoeven gelukkig niet rigoureus te snijden in het aantal voorstellingen en we hoeven ook geen kaarten in te trekken", zegt executive director Cees van 't Hullenaar.

Voor een grote kunst- en antiekbeurs PAN Amsterdam was er ook goed nieuws. De beurs kan gewoon doorgaan, al is dat wel met een aanpassing: de deuren moeten om 18.00 uur sluiten omdat de RAI een doorstroomlocatie is. "Maar het is echt goed nieuws, we zijn heel blij dat we gewoon door kunnen gaan", vertelt woordvoerder Cynthia Lennarts.