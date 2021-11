Nieuwe coronamaatregelen: minimaal drie weken lockdown, maar nog wel een filmpje pakken

Met een gedeeltelijke lockdown van drie weken gaat het demissionaire kabinet verder dan de twee weken die het Outbreak Management Team eerder adviseerde, zoals meerdere media gisteren meldden. Op andere punten gaat het kabinet minder ver, want bioscopen en theaters blijven tegen het advies in open. Daar is ook geen verplichte sluitingstijd.

Daarnaast is er voorlopig geen publiek toegestaan bij sportwedstrijden. In het MBO, HBO en op de universiteiten gaat een maximum groepsgrootte gelden van 75 personen. De maatregelen gelden de komende drie weken, op 3 december wordt gekeken of de maatregelen verlengd moeten worden.

2G-regel

Demissionair minister Hugo de Jonge maakte bekend dat er voorbereidingen worden getroffen voor de invoering van de '2G-regel' bij het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan er alleen een geldige QR-code verkregen worden als iemand gevaccineerd of genezen is. Met een test kan dus geen geldige QR-cde meer gekregen worden, zoals nu nog het geval is in het '3G-systeem'.

Om het 2G-systeem in te voeren, moet eerst het parlement hier nog mee instemmen. Mogelijk wordt het in de nabije toekomst ook verplicht om in niet-essentiële en het hoger onderwijs winkels je coronapas te (laten) scannen. Ook wil het demissonaire kabinet de coronapas uitbreiden, zodat op het werk hiernaar gevraagd kan worden.