Horeca met rug tegen de muur door maatregelen: "Inkoop is al gedaan, alles staat klaar"

Chef-kok Jonathan Zandbergen van Merlet snapt Karin wel. "Zaken worden van één kant besloten, terwijl er weinig tot bijna niet wordt geluisterd naar de branche." Ook de eigenaar van Merlet, Martin van Bourgonje, vindt het onbegrijpelijk. "Het is een grote teleurstelling. Je kijkt gelijk: hoeveel buffer heb ik nog? We willen vertrouwen uitstralen naar het personeel toe. We willen een weg hieruit vinden."

Verspilling van producten

Omdat de horeca op korte termijn om 19.00 uur dicht moet zijn, gaan veel voorraden verloren. Martin: "Nu praten we weer over vijf- tot achtduizend euro schade van inkoopproducten die ik weg kan gooien." Dat is licht overdreven, want hij zegt alles op alles te zetten om een goede bestemming voor overtollige producten te vinden. "Het heeft ook met voedselverspilling te maken."



Het bedrijf probeert creatieve oplossingen te bedenken, maar zou het liefst zien dat de maatregelen niet op korte termijn ingaan. Daarnaast is de horeca een veilige haven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland vindt 2,9 procent van het totaal aantal besmettingen in Nederland in de horeca plaats.

Onlogisch

"Ik vind het heel frappant dat na zevenen het virus extra besmettelijk wordt", zegt Karin Hiemstra van restaurant Fransman cycnish. "Het slaat gewoon nergens op, de hele maatregel. Thuis gaat het veel vaker fout."

De branche begrijpt de boosheid van horecaondernemers en roept het kabinet dan ook op om maatregelen te treffen die die echt resultaat opleveren.