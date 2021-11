Horeca en evenementen tussen hoop en vrees: "Lijkt makkelijkste knop om aan te draaien"

Hikken we tegen een derde lockdown aan? Het lijkt er sterk op dat het demissionaire kabinet de coronateugels op advies van het OMT weer wat strakker aantrekt. Dat is voor niemand leuk, maar voor sommige branches en evenementen zullen nieuwe maatregelen een rampscenario betekenen. Sommige ondernemers zijn de onzekerheid zo beu dat ze de stekker er op voorhand maar alvast uittrekken.

In die categorie vallen in ieder geval twee kroegbazen uit Zaandam. Ze hadden zich aangemeld voor de bokkentocht, maar hebben zich afgemeld nadat bekend was geworden dat het kabinet op 'lockdown-achtige maatregelen' zint.

Karin Boon van eetcafé De Toog laat de voorraad speciaalbier zien die ze had ingekocht voor de komende editie van wat het 'bokkentochie' wordt genoemd. "Maar die blijven staan dit jaar." Omdat nog een horecaondernemer zich heeft afgemeld, zijn er nog maar twee deelnemende kroegen over en is het vraag of de kroegentocht wel kan doorgaan. Marco Oldenhof van café Bruizz heeft zich nog niet afgemeld, maar er eigenlijk een hard hoofd in dat het evenement doorgaat. "Met alle berichtgeving die er nu is, moet ik eerlijk zijn en zeggen dat er geen grote kan is." Sinterklaas Met uitzondering van Twisk, waar op een school corona is uitgebroken, wordt de Sinterklaas vrijwel overal verwelkomd. Wel merken de comités die de Sint ontvangen dat er veel onzekerheid is.

Bij Marieke Schooneman van Sinterklaascomité Enkhuizen staat de telefoon roodgloeiend sinds het OMT-advies uitlekte. Vanmiddag vond er nog een spoedoverleg met de burgemeester plaats, maar voorlopig staan alle lichten gewoon op groen. "Maar dit is echt zo'n periode van: welke kant gaan we op? Want het kan ook nog zijn dat het afgelast wordt, wat we uiteraard niet hopen."

Ook bij café van Zuylen in het centrum van Amsterdam balen ze flink, al heeft manager Max de Vries wel begrip voor de situatie. "Het is wel een virus waarmee we te maken hebben, en de ic's lopen misschien weer over, maar de horeca lijkt wel de makkelijkste knop om aan te draaien", zegt hij voor de camera van NH Nieuws. Mogelijk wordt de huidige sluitingstijd van 00.00 uur vervroegd. "Als we om 18.00 uur dicht zouden moeten, weet ik niet of het nog veel zin heeft om doordeweeks open te blijven", aldus De Vries.

