Bokkentocht op losse schroeven na uitlekken coronamaatregelen

De bokkentocht in Zaanstad is een groot feest waar duizenden mensen uit de regio naartoe gaan. Met de nieuwe uitgelekte coronamaatregelen is het onzeker geworden of het feest dit weekend wel door kan gaan. Twee van de vier deelnemende kroegen wachten de persconferentie van morgen niet af en gooien nu al de handdoek in de ring.

In de opslag van eetcafé De Toog staan rijen fusten met speciaalbier opgesteld. "Dit is alvast de voorraad die we hebben voor de bokkentocht", zegt Karin Boon. Het zijn ruim 35 fusten die dit weekend zeker niet op zullen gaan. Boon heeft er hard over na moeten denken, maar heeft toch de beslissing gemaakt om het café niet mee te laten doen met de kroegentocht. Het hele restaurant moet omgebouwd worden en de aankondiging van nieuwe maatregelen gaven voor haar de doorslag.

De bokkentocht kon de afgelopen twee jaar al niet doorgaan vanwege corona. Vandaar dat sommige ondernemers nog hoop hebben en tot het laatste moment wachten. Marco Oldenhof van café Bruizz in Zaandam doet wel mee met het feest. Voor hem zijn de veranderingen minder groot, maar hij zal het feest wel missen als het niet doorgaat. "Met alle berichtgeving die er nu is, moet ik eerlijk zijn en zeggen dat er geen grote kans is."

Voor hem is het nu afwachten wanneer de maatregelen in gaan. "Als dat maandag is hebben we een mooi weekend als dat direct is houdt het voor ons ook op".