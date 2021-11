Ooit doodlopende Slimweg nu drukke racebaan: “Waarom zòòò hard?”

De Slimweg in Hoogkarspel lijkt soms net een racebaan. Al 40 jaar woont de familie Molenaar aan de voorheen doodlopende weg. Drie jaar geleden is de weg aangesloten op de Westfrisiaweg, waardoor de weg nu vaak gebruikt wordt door forenzen die van en naar Hoogkarspel rijden. En dat doen ze dus geregeld met een te hoge snelheid, aldus Aad Molenaar. Hij maakte drie jaar geleden een eigen verkeersbord. Verslaggever Sander Huisman zag het bord staan, en vroeg hem of het effect heeft.

Het grote verkeersbord is niet te missen. "Als je iets duidelijk wilt maken, dan moet je het goed doen", zegt Aad Molenaar. Hij maakte het al 3 jaar geleden samen met zijn vrouw. De ooit zo rustige doodlopende weg waar de tuindersfamilie al decennia lang woont, werd in 2018 aangesloten op de Westfrisiaweg. Sindsdien is de vrij brede polderweg een uitgelezen plek om eens flink het gaspedaal in te drukken. Het bord had kortstondig een positief effect op de snelheidsduivels. "Er zijn mensen die langzamer gaan rijden, uit nieuwsgierigheid om te kijken wat er op staat", weet Aad. Maar omdat de meesten inmiddels weten wat de tekst op het bord is, wordt er op het stuk langs de woning van Aad vaak genoeg weer flink gas gegeven. Artikel gaat verder onder de foto.

Aad Molenaar naast het bord dat langs de Slimweg staat. - Sander Huisman / WEEFF

Aad had al een wethouder over de vloer, hij sprak met de politie en ook het waterschap heeft een verkeersdeskundige langs gestuurd. Die laatste was volgens Aad duidelijk in waarom er niks veranderd zou worden aan de racebaan. "Zolang er niks ernstigs gebeurt, verandert er niks", herinnert Aad zich het gesprek. Wat de familie Molenaar betreft is de oplossing vrij simpel: "Plaats 2 drempels erin." Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland