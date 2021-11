Purmerend van het gas 'heet hangijzer' bij verkiezingen over twee weken

Bewoners van huizen in Overwhere-Zuid die inmiddels gasvrij zijn gemaakt, zijn over het algemeen tevreden. Onder de bewoners van de woningen die nog moeten worden aangepakt, leven zorgen. En die zorgen nemen ze mee het stemhokje in, als ze bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen hun keuze maken.

Purmerend van het gas af 'heet hangijzer' bij verkiezingen - NH Nieuws

Purmerend ging in 2019 voortvarend van start met het gasloos maken van de woningen in de wijk Overwhere-Zuid, maar nadat de proeftuin - een kleine negentig woningen - was aangesloten op de stadsverwarming, kwam de klad er een beetje in. De vertraging werd veroorzaakt door een combinatie van factoren: zo waren er problemen met het openbreken van straten, moest worden uitgevonden hoe het warme water de huizen zou binnenkomen én kwam de gemeente ondanks ruim 7 miljoen euro subsidie 1,5 miljoen tekort.

Die problemen zorgden voor de nodige scepsis in Overwhere-Zuid, maar bewoners die inmiddels geen gas meer verbruiken zijn enthousiast. "Het is een stuk veiliger", vertelt een vrouw in haar deuropening. "Je gas kun je vergeten uit te doen, maar nu slaat de plaat vanzelf af." Onderhoud cv-ketel niet langer nodig Een andere 'gasvrije' bewoner van Overwhere-Zuid vindt het prettig dat hij zich niet meer druk hoeft te maken over het onderhoud van zijn cv-ketel. "Met dit systeem hoeft dat allemaal niet meer." Uiteindelijk moet heel de wijk aardgasvrij worden, maar in de komende fase staan er 650 huizen op het programma. De bewoners van die woningen hebben het traject van de afgelopen jaren met argusogen gevolgd, en maken zich zorgen. Die zorgen hebben onder andere betrekking op de kosten.

Quote "Nu kan ik kiezen tussen aanbieders, straks niet meer" Bewoner Overwhere-zuid

Die zorgen lijken terecht. "Ik vind het in verhouding duurder dan gas, wat we op dit moment betalen", zegt de vrouw die desondanks blij is dat ze haar klassieke fornuis heeft mogen inruilen voor een kookplaat. Vrees voor stookmonopolie gemeente Een man die nog wel op gas kookt, is bang dat de gemeente een stookmonopolie krijgt als uiteindelijk alle huizen in Purmerend verwarmd worden met energie van Stadsverwarming Purmerend. "Ik ben er niet zo positief over. Nu kan ik kiezen tussen aanbieders, en straks niet meer." Om voldoende draagvlak te krijgen, zou de gemeente de mogelijke gevolgen van aardgas woningen duidelijk naar de inwoners moeten communiceren, betoogt een voorbijganger. "Er moet meer duidelijkheid geschept moet worden over wat de eventuele kosten zijn, want er gaat ruis rond dat het een hogere rekening kan brengen. Dat is ook belangrijk voor mensen." Moet gemeente bijdragen? Ook politiek Purmerend is verdeeld, zo blijkt uit het kieskompas dat is ontwikkeld om Purmerenders te helpen bij het maken van hun keuze voor een partij. De stelling dat de gemeente niet langer moet bijdragen aan het gasvrij maken van woningen, kan op steun van de PVV, Forum voor Democratie, AOV, VVD en de Stadspartij rekenen. CDA, D66, PvdA en de Lijst van Damme zijn het er niet mee eens, en GroenLinks en Leefbaar Purmerend zijn het er helemaal niet mee eens.