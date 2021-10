Kieskompas gelanceerd voor verkiezingen Beemster en Purmerend

Onder toeziend oog van burgemeesters Karen Heerschop (Beemster) en Don Bijl (Purmerend) en met de hulp van online tool 'Steffie' ging inwoner Brian Ondunk op zoek naar de partij die het best bij hem past.

Per 1 januari 2022 gaan de gemeente Beemster en de gemeente Purmerend samen verder als de gemeente Purmerend. Daarom zijn daar eerder gemeenteraadsverkiezingen nodig dan in de rest van het land. Vijftien politieke partijen doen mee aan de verkiezingen, waaronder zes nieuwe partijen en partijen die momenteel geen deel uitmaken van de huidige gemeenteraden.

Hoe werkt het?

De online stemhulp is gemaakt door Kieskompas in samenwerking met de politie partijen. Nadat inwoners over zo'n dertig stellingen over uiteenlopende onderwerpen hun mening hebben ingevuld, krijgen ze te zien welke partijen het best aansluiten op de eigen standpunten.

Voor mensen die moeite hebben met het lezen en begrijpen van het Kieskompas, is er in de stemhulp ook de keuzeknop naar het toegankelijke 'Kieskompas met Steffie'. Met behulp van de avatar Steffie wordt op eenvoudige wijze getoond welke politieke kwesties er spelen, waar partijen voor staan en welke partij het beste aansluit bij de eigen opinie.

De online stemhulp voor de gemeenteraadsverkiezingen op 22, 23 en 24 november is beschikbaar tot en met 24 november.