Lijsttrekker Forum woont niet meer in Purmerend

Daniel Pardoen, lijsttrekker van Forum voor Democratie in Purmerend, is verhuisd naar Ursem en daarmee kan hij niet automatisch deelnemen aan de nieuwe gemeenteraad. Volgens Pardoen geen punt als hij geen uitzondering krijgt. "Als het niet kan dan maak ik een pas op de plaats, maar ik hoop dat er een uitzondering wordt gemaakt. Dat is in het verleden wel vaker gebeurd", vertelt Pardoen aan RTV Purmerend.

In de Kieswet is geregeld dat iemand op de kandidatenlijst niet in de gemeente hoeft te wonen, tenzij diegene daadwerkelijk genoeg stemmen heeft gekregen voor een raadszetel. "Voor een functie in de lokale politiek hoef je niet per se in de desbetreffende gemeente te wonen", benadrukt Pardoen. "Ik heb mijn sociale leven en netwerk nog steeds in Purmerend. Ik woon nu dan wel in Ursem, maar dat is een steenworp afstand van de nieuwe gemeente."

Buiten Purmerend

Pardoen is niet de enige kandidaat die niet in Purmerend of Beemster woont. Zo zijn volgens de kandidatenlijst drie andere kandidaat-raadsleden van Forum voor Democratie niet woonachtig in de nieuwe gemeente, evenals drie kandidaat-raadsleden van de Piratenpartij. Niet-gemeentebewoners moesten voordat ze op de kandidatenlijst stonden de bereidheid uitspreken om na verkiezingen naar de gemeente te verhuizen. De kandidaatstelling van Pardoen dateert van toen hij nog in Purmerend woonde, dus heeft dit geen betrekking tot de lijsttrekker van Forum van Democratie.