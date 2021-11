Max de Waal: "Hard blijven werken, dan komt debuut bij Ajax vanzelf"

Max de Waal kwam vorig seizoen tot één doelpunt voor Jong Ajax, maar dit seizoen staat de teller al op acht treffers. Mede door zijn neusje voor de goal werd de Horinees verkozen tot talent van de eerste periode in de eerste divisie. "Ik scoor veel dus dat is goed, maar het kan natuurlijk altijd beter", aldus de 19-jarige spits van Jong Ajax in gesprek met NH Sport.

Ajacied Max de Waal voor even terug bij jeugdclub Always Forward - NH Sport/Frank van der Meijden

We spraken De Waal bij zijn oude club Always Forward in Hoorn waar het allemaal begon. "Ik heb goede herinneringen aan deze club. Ik heb hier altijd met veel plezier gespeeld. Toen de brief van Ajax op de mat kwam kon ik geen nee zeggen. AZ wilde mij ook hebben, maar uiteindelijk koos ik toch voor Ajax."

Quote "Ik kon altijd al wel doelpunten maken, maar nu valt het allemaal net goed" Ajacied Max de Waal

Verder spreken we De Waal over zijn nieuwe positie in het elftal van John Heitinga. Afgelopen seizoen speelde hij nog als middenvelder, maar dit seizoen wordt hij in de punt van de aanval gepositioneerd. "Ik heb in mijn carrière op heel veel posities gespeeld. Vorig seizoen was ik inderdaad middenvelder, maar ik speelde soms ook als vleugelaanvaller. Nu gaat het goed als spits en dus mag ik niet klagen, maar het kan natuurlijk altijd beter", aldus De Waal. Bekijk bovenaan dit artikel het interview met Max de Waal

Max de Waal bij zijn oude club Always Forward in Hoorn - NH Sport/Frank van der Meijden