Maarten Martens en Max de Waal vallen in de prijzen na sterke eerste periode

Jong AZ-trainer Maarten Martens is uitgeroepen tot beste trainer van de eerste periode in de eerste divisie. De Alkmaarders wonnen zes van de negen wedstrijden. Max de Waal van Jong Ajax krijgt een Bronzen Kampioensschild als beste talent van de eerste periode.

Martens maakte dit seizoen zijn debuut als trainer in het betaald voetbal. Met Jong AZ beleeft hij een uitstekende start van het seizoen. Na negen duels staan de Alkmaarders samen met FC Volendam bovenaan in de eerste divisie. Dankzij die prestatie wordt de Belg bij de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax op 18 oktober in het zonnetje gezet met een Bronzen Kampioensschild.

Max de Waal

Spits van Jong Ajax Max de Waal is op basis van zijn prestaties in de afgelopen periode door trainers en aanvoerders verkozen tot beste talent van de eerste periode. De 19-jarige Hoorinees maakte zeven doelpunten, waaronder een hattrick tegen Almere City.

Thijs Dallinga is uitgeroepen tot beste speler van de eerste periode. De aanvaller van Excelsior is daarnaast ook topscorer van de competitie. Ploeggenoot Stijn van Gassel krijgt de prijs voor beste keeper van de eerste periode.