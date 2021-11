Teleurstellend Jong AZ verliest opnieuw; Jong Ajax boekt derde zege op rij

De slechte reeks van Jong AZ duurt voort. Voor de derde keer op rij werd er verloren; MVV was vanavond in Wijdewormer met 1-0 te sterk. Jong Ajax won juist voor derde keer in drie duels. VVV-Venlo werd met 3-1 verslagen door de Amsterdamse beloften.

Teleurstelling bij Mo Taabouni na de goal van MVV - Pro Shots / Sonny Lensen

Jong AZ - MVV 0-1 De wedstrijd tussen Jong AZ en MVV kwam langzaam op gang. Beide ploegen hadden in de eerste helft moeite om tot mogelijkheden te komen. Yusuf Barasi kwam als enige in de buurt van een doelpunt, maar de aanvaller van de Alkmaarders faalde oog in oog met doelman Romain Matthys. Nicky Souren kreeg in de tweede helft de eerste mogelijkheid om te scoren. Het schot van de middenvelder ging net naast het doel van Beau Reus. Na 68 minuten was het wel raak voor de Limburgers. Spits Mitchy Ntelo schoot via de handen van Reus raak uit een counter. Jong AZ kreeg nog wel kansen op de 1-1, maar die waren niet besteed aan Barasi en Mo Taabouni. Het is voor de ploeg van trainer Maarten Martens de vierde nederlaag in vijf duels. Daardoor staan de Noord-Hollanders nu achtste in de eerste divisie.

Opstelling Jong AZ: Reus; Jacobs (Kewal/72), Dirks (Berkhout/72), Velthuis; Lathouwers, Koopmeiners, Buurmeester, Sedlacek; Barasi, Duin (Griffith/61), Taabouni

Naci Ünüvar (11) en Kenneth Taylor (8) waren trefzeker voor Jong Ajax - Pro Shots / Johan Manders

VVV-Venlo - Jong Ajax 1-3 In Venlo was het wel snel raak. Jong Ajax kwam via Kenneth Taylor al na vier minuten op 0-1. Jensen zette de middenvelder vrij voor het doel en hij rondde keurig af. Daarna had de ploeg van trainer John Heitinga ook een overwicht, maar de tweede goal bleef uit. Er werd wel gescoord, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel. Jong Ajax-spits Danilo raakte vlak voor rust nog de lat, terwijl Sven Braken de grootste kans kreeg op de gelijkmaker. De spits van VVV raakte de bal alleen niet goed. In de 53e minuut was het wel raak voor de Venlonaren. Mitchell van Rooijen scoorde in de kluts. Ünüvar en Danilo beslissen duel Die stand stond niet eens tien minuten op het scorebord. Man in vorm Naci Ünüvar zette de Amsterdammers met een gekruld schot op fraaie wijze weer op voorsprong. Via een benutte strafschop van Danilo ging de wedstrijd na 72 minuten in het slot: 1-3. Het enige wapenfeit in de slotfase waren twee snelle gele kaarten, en dus rood, voor Devyne Rensch. Na veertien wedstrijden staat Jong Ajax knap vijfde. De achterstand op lijstaanvoerder FC Volendam is zes punten.

Opstelling Jong Ajax: Gorter; Rensch, Llansana, Musampa, Salah-Eddine (Douglas/78); Regeer, Jensen, Taylor; Hansen (Rasmussen/61), Danilo (De Waal/78), Ünüvar (Van Gelderen/87)