Wankelend AZ bezwijkt in blessuretijd onder de druk van Feyenoord

AZ heeft de topper met Feyenoord in blessuretijd met 1-0 verloren. Cyriel Dessers scoorde in de 92ste minuut de winnende voor de Rotterdammers. Hoewel het spel niet altijd even hoogstaand was, bleef het tot de laatste seconde spannend in De Kuip.

De Alkmaarders moesten in de openingsfase flink in de achteruit. Luis Sinisterra schoot al na vier minuten in de handen van keeper Peter Vindahl. Na elf minuten ontsnapte de ploeg van trainer Pascal Jansen aan een achterstand. In eerste instantie moest Vindahl redding brengen nadat Jordy Clasie met een verkeerde terugspeelbal Bryan Linssen lanceerde en vervolgens tegen een uitstekend keepende Vindahl schoot. Nog geen minuut later raakte Sinisterra de paal met een schot van buiten de zestien.

Kansenregen

Nadat de Feyenoord-storm enigszins was gaan liggen, kreeg AZ iets meer controle na een kwartier spelen. Dat resulteerde in de eerste en enige kans voor rust van Dani de Wit, die de bal hard in de handen van doelman Justin Bijlow schoot. Aan de andere kant werd Vindahl voor rust nog behoorlijk op de proef gesteld, want Feyenoord nam het AZ-doel behoorlijk onder vuur.

Sinisterra, veruit de gevaarlijkste man bij de Rotterdammers, testte Vindahl met een fraaie omhaal. Een doelpunt van oud-AZ'er Guus Til werd afgekeurd omdat de bal eerder al over de achterlijn was. De energie verplaatste zich vlak voor rust van het veld naar de tribune. Vlak voor de rust legde scheidsrechter Allard Lindhout de wedstrijd tijdelijk stil, omdat supporters blikjes en bekers op het veld gooiden.

AZ-kansen

Feyenoord kwam opnieuw sterk uit de kleedkamer. Linssen schoot raak, maar de vlag ging de lucht in vanwege buitenspel. De wedstrijd haalde na de rust niet meer het niveau en de intensiteit die het in het eerste bedrijf wel had. Echte kansen bleven uit en de vermoeidheid leek parten te spelen.

AZ kreeg weliswaar een aantal kansen halverwege de tweede helft. Na 70 minuten was Tijjani Reijnders dichtbij, maar Bijlow bracht redding met een reflex. Een kleine tien minuten later deed de Feyenoord-doelman dat opnieuw op een van richting veranderd schot van Jesper Karlsson.

Slotoffensief

In een geweldig slotoffensief hadden beide ploegen nog de kans op de overwinning. AZ kwam daarin nog het best weg. Invaller Cyriel Dessers had de winnende goal op zijn schoen, maar de Feyenoorder maaide volledig over de bal heen voor de neus van Vindahl. In de 90ste minuut schoot Karlsson nog rakelings naast voor AZ. In de absolute slotfase slechtte Dessers alsnog de AZ-verdediging met een doelpunt in de 92ste minuut.

AZ zakt door de nederlaag naar de elfde plaats in de eredivisie met vijftien punten uit elf wedstrijden. Na de interlandbreak speelt de ploeg op zaterdag 20 november thuis tegen NEC.

Opstelling AZ: Vindahl; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Clasie, Midtsjö (Aboukhlal/77), De Wit; Gudmundsson (Reijnders/70), Pavlidis, Karlsson