AZ-coach Jansen over het weerzien met Slot: "We zijn slechts figuranten"

Teleurstelling in het AZ-kamp na de nederlaag tegen Feyenoord (1-0). In de Rotterdamse Kuip zag Pascal Jansen zijn ploeg in blessuretijd verliezen. Buiten het resultaat om ging het veel over de confrontatie tussen beide trainers. "We zijn slechts figuranten."

Een jaar geleden waren Pascal Jansen en Arne Slot nog collega's in Alkmaar. Het verhaal is bekend, Slot sprak vorig seizoen in een vroeg stadium al met Feyenoord en moest per direct vertrekken. Nu waren de Rotterdamse manschappen van de voormalig AZ-coach beter en was de frustratie na afloop groot bij Jansen. Tekst loopt door onder de video.

Ook Owen Wijndal was niet te spreken over het resultaat. De aanvoerder van AZ baalde vooral over het spel van zijn ploeg. Tekst loopt door onder de video.

Blikje In die 'bleue' eerste helft van AZ stond Owen Wijndal even in het middelpunt van de aandacht. Scheidsrechter Lindhout legde namelijk vlak voor rust de wedstrijd stil omdat er weer van alles van de tribunes kwam. Eén van die voorwerpen was een blikje drinken die Wijndal teruggooide. Vervolgens floot de Feyenoord-aanhang de Alkmaarse linksback lange tijd uit. Tekst loopt door onder de video.

Door de nederlaag blijft AZ elfde in de eredivisie. De achterstand op nummer drie Feyenoord bedraagt tien punten. De volgende wedstrijd voor AZ na de interlandperiode is thuis tegen NEC op zaterdag 20 november.