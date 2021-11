Europese overwintering lonkt voor AZ na zege op Cluj

AZ heeft in de Conference League de derde overwinning op rij geboekt. Hekkensluiter Cluj werd in Alkmaar met 2-0 verslagen. Hoewel AZ lange tijd het spel domineerde, gooide spits Vangelis Pavlidis pas vlak voor tijd het duel in het slot: 2-0.

Albert Gudmundsson viert zijn treffer - Orange Pictures

De wedstrijd begon in tegenstelling tot de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (3-2 winst) uitstekend. Binnen vijf minuten werkte Albert Gudmundsson de bal binnen uit een voorzet van Jesper Karlsson. De IJslander nam koelbloedig aan met de borst en schoot vervolgens de bal in de verre hoek: 1-0. In de daaropvolgende fase slaagden de Alkmaarders er niet in om door te drukken. Ondanks het overmacht aan balbezit, creëerde de ploeg nauwelijks kansen. Tekst loopt door onder de tweet.

AZ kreeg in de 22ste minuut de uitgelezen kans om de score te verdubbelen. Gudmundsson miste echter voor open goal nadat keeper Balgradean de redding bracht op een schot van Karlsson. De Roemeense koploper stichtte voor rust slechts twee keer gevaar voor het doel van AZ, maar in beide gevallen ging een afstandsschot ruim buiten de doelpalen. Nieuwe energie In de rust wisselde trainer Pascal Jansen middenvelder Fredrik Midtsjø voor Tijjani Reijnders. Met de beweeglijke middenvelder binnen de lijnen kreeg AZ binnen zes minuten twee aardige mogelijkheden via Reijnders met een punter vanaf de rand van de zestien en Karlsson met een schot voorlangs. AZ leek de weg naar voren steeds meer gevonden te hebben en vormde het balbezit na rust wel om tot kansen. Ondanks de magere voorsprong hoefde AZ weinig te vrezen voor Cluj. De Roemenen konden moeilijk onder de druk van AZ uit voetballen en probeerden de wedstrijd vooral hard te maken. De thuisploeg ging daar ook in mee, waardoor Pantelis Hatzidiakos en Yukinari Sugawara geel ontvingen voor harde overtredingen. In de 85ste minuut ontsnapte AZ aan de gelijkmaker van Ciprian Deac die met een afstandsschot de paal raakte. Nog geen minuut later maakte Vangelis Pavlidis de bevrijdende 2-0 voor AZ. Overwintering AZ verstevigt door de derde overwinning op rij in de Conference League de koppositie in de groep. De Alkmaarders hebben nu tien punten uit vier wedstrijden en zijn daarmee dichtbij overwintering in Europa. Opstelling AZ: Vindahl; Sugawara, Hatzidiakos (Beukema/88), Mrtins Indi, Wijndal; Clasie, Midtsjø (Reijnders/46), De Wit (Evjen/76); Gudmundsson, Pavlidis (Duin/88), Karlsson