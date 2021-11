AZ-opstelling staat zo goed als vast, want Jansen wisselt alleen noodgedwongen

Bij AZ is het weleens spannender geweest als het over de opstelling van de komende wedstrijd gaat. Trainer Pascal Jansen speelt namelijk al zeven wedstrijden in dezelfde opstelling. "Die kans is zeker aanwezig", laat de coach los voorafgaand aan het Conference League-duel met Cluj.

De laatste keer dat de trainer van AZ een ander poppetje op het formulier zette, was in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (5-0 winst). Sindsdien speelt het elftal in exact dezelfde opstelling haar wedstrijden. 'Never change a winning team' lijkt dus van toepassing op de visie van Jansen. "We kijken naar het best presterende elftal."

Poot terugtrekken

De wedstrijd in Roemenië trok AZ met veel moeite over de streep. Op het lastig bespeelbare veld voerde de tegenstander een flinke fysieke strijd met AZ. Dat is iets waar de Alkmaarders waakzaam voor moeten zijn. "Wij moeten daar wel in mee. Niet te gek. Gewoon zoals we altijd doen", zegt aanvoerder Owen Wijndal.

