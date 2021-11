AZ en hoofdsponsor Afas uit elkaar: stadion krijgt nieuwe naam

Vanaf 2010 stapte Afas in als hoofdsponsor van AZ. Het softwarebedrijf verlengde tot twee keer toe de overeenkomst, maar daar komt dus per 2022 een einde aan. Met de sponsordeal was twee miljoen euro per jaar gemoeid.

Wie de nieuwe hoofdsponsor van de Alkmaarse voetbalclub gaat worden, is nog niet bekend.