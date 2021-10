Linkerrijtje eindelijk een feit voor AZ: "Onderweg naar waar we willen"

AZ moest alle zeilen bijzetten om puntenverlies tegen hekkensluiter PEC Zwolle te voorkomen. Een benauwde 3-2 zege bezorgde het elftal van trainer Pascal Jansen de drie punten en voor het eerst een plek in het linkerrijtje. "Uiteindelijk is het een dubbel gevoel", zegt AZ-middenvelder Dani de Wit.

De Wit nam de aansluitingstreffer in de vijftiende minuut voor zijn rekening. Hij kopte AZ naar de 2-1 en legde daarmee de basis voor de comeback. "Dat is heel belangrijk voor de wedstrijd", aldus De Wit.

"We moeten minder van dit soort wedstrijden spelen"

Met de overwinning heeft AZ voor het eerst dit seizoen een plekje in het langbeloofde linkerrijtje veroverd. "We zijn onderweg naar de plek waar we willen staan", zegt Jansen na afloop.

AZ staat momenteel op de zevende plaats in de eredivisie met vijftien punten uit tien wedstrijden. De Alkmaarders hebben ook nog een duel tegoed.