Matig AZ knokt zich met moeite voorbij hekkensluiter PEC Zwolle

Tot overmaat van ramp werd het na dertien minuten zelfs 0-2 voor de hekkensluiter in de eredivisie. Opnieuw kopte Mees de Wit raak uit een voorzet vanaf de zijkant en moest AZ meteen vol aan de bak. Uitgerekend de ploeg die dit seizoen pas vier doelpunten heeft gemaakt, had er binnen afzienbare tijd al twee inliggen. Het AZ-publiek liet dan ook haar ongenoegen merken met spreekkoren richting trainer Pascal Jansen, die volgens de harde kern maar beter het veld kan ruimen. Dani de Wit stelde nog geen minuut later orde op zaken door de aansluitingstreffer binnen te koppen: 1-2.

AZ startte uitermate slecht aan de wedstrijd. Binnen drie minuten ontsnapte de ploeg al aan een achterstand. Doelman Peter Vindahl nam veel te veel risico, waarna PEC-aanvaller Dean Huiberts de bal afsnoepte en via Mustafa Saymak voorlangs schoot. Het eerste wapenfeit van AZ volgde al vrij snel met een afstandsschot van Jesper Karlsson dat net naast ging. De Alkmaarders lieten PEC aan de bal hun gang gaan. Daardoor kon Mark Pabai binnen zes minuten in alle vrijheid de voorzet geven waaruit oud-Ajacied Mees de Wit binnenkopte: 0-1.

Wakkergeschud AZ

AZ leek wakker te zijn en schroefde het tempo wat op. Daardoor werden Albert Gudmundsson en Vangelis Pavlidis in stelling gebracht, maar hun vizier stond nog niet op scherp. PEC moest het restant van de eerste helft vooral tegenhouden, maar AZ was niet in staat om echt door de verdediging heen te breken. Daarvoor lag het tempo te laag.

Een standaardsituatie moest dan ook maar een doorbraak forceren en dat werd in de persoon van Vangelis Pavlidis gerealiseerd. De Griekse spits kopte uit een hoekschop raak en tekende nog voor rust voor de 2-2. Via een schot van Jesper Karlsson en een volley van Owen Wijndal was AZ voor rust nog dichtbij een voorsprong, maar oud-Ajax doelman Kostas Lamprou bracht tot twee keer redding.

Dubbelslag Pavlidis

AZ kwam uitstekend uit de kleedkamer. Pavlidis zette de thuisploeg met zijn tweede van de avond op een 3-2 voorsprong met een simpele binnentikker. De spits had de hoek voor het uitkiezen omdat hij de bal ontving uit een rebound uit een schot van Wijndal. Vervolgens kakte de wedstrijd behoorlijk in en zodoende kreeg PEC ruimte om er nog wat van te maken. Thomas van de Belt was met een harde schuiver zelfs dichtbij de gelijkmaker, maar Vindahl bracht uitstekend redding. De bezoekers konden het AZ niet meer lastig maken, waardoor de Alkmaarders nipt wonnen.

De volgende wedstrijd van AZ is aanstaande donderdag om 21.00 uur in de Conference League. Dan speelt het team tegen Cluj uit Roemenië.

Opstelling AZ: Vindahl; Sugawara (Witry/73), Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø (Aboukhlal/84), Clasie, De Wit; Gudmundsson (Reijnders/73), Pavlidis, Karlsson