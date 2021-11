Sportscholen zien leden vertrekken: "Voelt als je bedrijf expres failliet laten gaan"

Eigenaar van Kenamju Elco van der Geest ligt er al nachten wakker van. Volgens hem zorgt de maatregel voor veel onrust. "Elke dag komen er tientallen telefoontjes binnen van klanten met vragen", zegt Van der Geest. "Al meer dan honderd mensen hebben hun abonnement opgezegd of twijfelen om dit te doen. We gaan met hen in gesprek om te kijken wat we kunnen betekenen."

Niet alleen bij de leden is er veel onrust, zegt Van der Geest. "Er komt ook veel druk op mijn personeel te staan. Er lopen hier dagelijks honderden mensen in en uit. We hebben al een personeelstekort. Wie moet die QR-codes straks controleren? Dat wordt een onmogelijke opgave. Ik voorzie echt een groot probleem."

Politieagent

De nieuwe maatregel is een harde klap voor Van der Geest na afgelopen periode. "We hebben bewezen dat er nauwelijks besmettingen plaatsvinden in de sportschool. We zijn al veel leden kwijtgeraakt en beginnen net weer op te krabbelen, en dan moet ik als een soort politieagent voor de deur gaan staan en mensen weigeren die hier aan hun gezondheid willen werken. Dat irriteert me mateloos."

