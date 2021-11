Sportend Haarlem onder druk door nieuwe coronaregels: "Heb me maar laten inenten"

Thijs (zijn achternaam is bekend bij de redactie) is een graag geziene gast in de sportschool. Vier keer in de week meldt hij zich crossfit, en tot nu werd hem als ongevaccineerde geen strobreed in de weg gelegd om zijn favoriete sport te beoefenen.

Discussies

De crossfitter kan zich namelijk niet vinden in de maatregelen en gelooft 'niet per se dat het vaccin helpt'. In zijn omgeving was er over het algemeen begrip voor zijn keuze. "Al liepen de discussies soms best hoog op", zo laat hij aan de telefoon weten.

Waar ze niet per se tegen het vaccin zijn, is bij sportvereniging Olympia Haarlem. Op het sportcomplex waar ze onder andere voetballen, honkballen en zalen verhuren, maken ze zich wel zich zorgen over de handhaving van de nieuwe coronaregels.