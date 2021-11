Geen boks voor Sinterklaas dit jaar, maar naar hem zwaaien op Pakjesboot 13

Sinterklaas heeft besloten volgende week zondag, 14 november, met Pakjesboot 13 over het Spaarne te varen om naar de Haarlemse kinderen te zwaaien. Een traditionele intocht is er niet, dus hij komt niet van het schip af.

De Goedheiligman vaart vanaf 13.00 uur vanaf de Schalkwijkerbrug met een slakkengangetje noordwaarts over de rivier. Tot aan Spaarndam aan toe kunnen kinderen vanaf de kades naar hem zwaaien. Sinterklaas staat dan op het voordek en hij en zijn roetveegpieten hebben tijdens de veilige doortocht alle rust om naar iedereen te wuiven.

Grote Markt

Volgens Marc Schultheis van de Stichting Sinterklaasintocht Haarlem is er vanwege corona gekozen om af te zien van de reguliere intocht met aankomst bij de Koudenhorn, een optocht door de stad en een bijeenkomst op de Grote Markt. "Mensen die drie rijen dik staan tussen de Verfrollerbrug en de Koudenhorn, dat moet je niet willen in deze tijd. Duizenden mensen op de Grote Markt ook niet. We kunnen geen hek om Haarlem zetten, dus is besloten er een doortocht van te maken." Anders zou het een evenement worden waarbij een coronapas noodzakelijk is en dat is volgens de organisatie niet haalbaar.

Het voordeel is dat alle kinderen zich kunnen verspreiden over de hele oever van het Spaarne tot ver in Haarlem-Noord aan toe. Handhavers zullen de bruggen vrijhouden, zodat de Sint en zijn gevolg die zonder vertraging kunnen passeren.

Burgemeester

Grote verliezer is natuurlijk burgemeester Jos Wienen die Sinterklaas normaal gesproken op de Grote Markt welkom zou heten. Dat feest gaat niet door. Schultheis: "Maar de burgemeester is uitgenodigd om op de boot mee te varen. Vol verwachting klopt ons hart of hij ook komt."

Op donderdag 25 november is Sinterklaas van dichterbij te zien in Haarlem Centrum. Dan loopt hij, zittend op zijn paard, en met pieten door de winkelstraten van de binnenstad. Dat zal zijn tussen 19.00 uur en 20.30 uur. Ook dan geldt: Sinterklaas rijdt dan alleen en stapt niet af.