Wat zeggen de cijfertjes? FC Volendam gaat scoren tegen FC Dordrecht

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de volgende speelronde in de eerste divisie. Vanavond komt er maar één Noord-Hollandse ploeg in actie in de eerste divisie. Dat is een duel tussen de nummer één en nummer twintig van de ranglijst: FC Volendam - FC Dordrecht. Kan Volendam voor de zevende keer op rij winnen?

Tien op 'n rij:

Beide teams zijn bezig aan reeks die inmiddels tien wedstrijden duurt. Voor koploper FC Volendam is het een positieve statistiek. Het Nieuwe Oranje is in de competitie al tien duels ongeslagen. Alleen tegen Roda JC en Excelsior werd gelijkgespeeld de afgelopen tijd. FC Dordrecht is hekkensluiter in de eerste divisie, omdat er in de laatste tien duels niet werd gewonnen. De enige zege dit seizoen was tegen Jong Ajax op 16 augustus (1-2).

Veel doelpunten:

In de afgelopen vier seizoenen is er maar liefst 22 keer gescoord toen FC Dordrecht op bezoek kwam in Volendam. Vorig seizoen won de ploeg van Wim Jonk zelfs met 7-1 van de Schapekoppen. Twee jaar geleden werd er zeven keer gescoord: de bezoekers wonnen toen met 4-3.

Reeks tegengoals FC Dordrecht:

Een van de redenen dat het stroef draait bij FC Dordrecht is het feit dat de ploeg van Michele Santoni de 'nul' nog niet wist te houden dit seizoen. Het is zelfs al 19 wedstrijden geleden dat de Dordrechters geen tegendoelpunt kregen in de competitie. Toen werd er met 3-0 gewonnen bij De Graafschap. De enige keer dat FC Volendam thuis niet scoorde tegen FC Dordrecht was in 1960.