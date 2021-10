LIVE NH Sport: FC Volendam - FC Dordrecht

De koploper tegen de hekkensluiter. Vanavond speelt FC Volendam in de eerste divisie tegen FC Dordrecht en die wedstrijd is rechtstreeks op de radio te volgen bij NH Sport.

Voor de ploeg van trainer Wim Jonk een mooi moment om de bekeruitschakeling door FC Emmen, afgelopen dinsdag, enigszins weg te poetsen. Ook Dordrecht sneuvelde in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi; de amateurs van Spakenburg bleken met 3-0 te sterk.

Omdat de andere Noord-Hollandse ploegen maandag pas in actie komen, doen Edward Dekker én Frank van der Meijden uitgebreid verslag van FC Volendam - FC Dordrecht. De aftrap is om 20.00 uur, maar de radio-uitzending met de voorbeschouwing begint om 19.00 uur. Stef Swagers is je presentator.

Extra radio-uitzending

Maandagavond is er vanaf 20.00 uur een extra radio-uitzending van NH Sport. Dan kun je de duels Jong Ajax - Telstar en Jong PSV - Jong AZ live volgen.