FC Volendam-trainer Wim Jonk haalt bekernederlaag niet aan: "Beetje goedkoop"

De bekeruitschakeling kwam vlak na de wedstrijd hard aan bij Jonk, die bekervoetbal altijd bijzonder vindt. "Ik vind het ontzettend jammer dat we uit de beker zijn. Nu moeten we ons weer oprichten. Elke wedstrijd staat gewoon op zich, of het nou beker of competitie is. Ik vind het altijd een beetje goedkoop om dat aan te halen naar de spelers toe."

Jonk weet dat zijn team in de competitie kan leunen op een ijzersterke reeks van tien ongeslagen wedstrijden. "Die moeten we zien te verlengen", zegt Jonk. De oefenmeester richt zich liever op dat succes en probeert aanknopingspunten uit de wedstrijd tegen Emmen aan te halen. "Je kan wel heel negatief naar dingen kijken, maar ik probeer positief naar de dingen te kijken. We hebben ook goede dingen laten zien. Ondanks dat de absolute scherpte er in de eindfase niet was."

Deul en Mühren

In de rust gingen Boy Deul en Robert Mühren met pijntjes naar de kant. De middenvelder viel maandag op de training al geblesseerd uit en speelde vervolgens een halve wedstrijd. "Daar heeft hij weinig hinder van gehad. Boy is gewoon fit voor morgen."