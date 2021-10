Duinen eerder dicht om dierenrust: 'Juist nu moeten ze normaal kunnen eten'

"Vanaf zonsondergang tot zonsopkomst zijn de duinen het domein van de dieren", aldus PWN. Om die reden sluiten de duinen morgen al om 17.12 uur. De dag erna zijn de duinen om 7.36 uur weer geopend voor bezoek. Dit zijn de tijden waarop de zon onder- en opgaat.

Op de kortste dag van het jaar, 21 december, openen de duinen 's ochtends pas om 8.48 uur en sluiten ze in de middag om 16.28 uur. "Tot die tijd zijn ze steeds iets korter open voor bezoekers. Het is niet zo dat het al donker is als de duinen sluiten: de schemertijd duurt nog een half uur tot drie kwartier."

Schemertijd ontzettend geliefd bij wandelaars

"Dieren zijn heel actief tijdens de schemertijd", vertelt een woordvoerder van PWN aan NH Nieuws. "Onder andere vleermuizen, uilen, reeën en vossen gaan juist dan op zoek naar eten. In de herfst, het seizoen waarin het voedsel steeds schaarser wordt, is het belangrijk dat zij genoeg energie opdoen om de winter door te komen."

"We merken dat de schemertijd ook ontzettend geliefd is bij wandelaars, maar dat hebben wij dus liever niet", vertelt de woordvoerder. "Wandelaars of fietsers verstoren namelijk al snel de rust van dieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het felle licht van een fietslamp, maar ook de geluiden en bewegingen van wandelaars, hardlopers of sporters zorgen onbedoeld al voor een verstoring van de eetmomenten."

95 euro boete

De tijden waarop de zon op- en ondergaat, zijn meestal te vinden op informatieborden bij de duiningangen, vertelt de woordvoerder. "Maar mensen kunnen voor hun bezoek natuurlijk ook even op internet kijken of hun weerapp checken."





Boswachters controleren het gebied regelmatig op de aanwezigheid van bezoekers. Wie zich niet aan de tijden houdt, riskeert een boete van 95 euro.