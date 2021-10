Wortels gekapte dennen in Schoorlse Duinen moeten grote zandverstuiving voorkomen

De restanten van het Dr. van Steijnbos in de Schoorlse Duinen worden de komende weken met de grond gelijk gemaakt. Deze week is Staatsbosbeheer begonnen met het opruimen van de boomstronken, takken en naalden die na de kap van de dennen vorig jaar zijn achtergebleven.

Afgelopen week was er nog weinig van te merken, maar de komende weken is er hinder voor bezoekers van het duingebied. De Dr. van Steijnweg en enkele wandelpaden worden afgesloten. Een ruiterpad dat dwars door het gebied loopt, is al afgesloten en er is een omleiding ingesteld. De werkzaamheden duren tot aan de kerstvakantie.

Toch doet Staatsbosbeheer minder dan oorspronkelijk het idee was. "Zo min mogelijk omdat de natuur zich al aan het herstellen is", legt boswachter Boukelien Bos uit. "Nadat de bomen waren gekapt, zagen we een heel mooi duinreliëf en dat willen we graag behouden." Alleen waar de strooisellaag dik is, wordt deze verwijderd. De wortels van de gekapte dennen blijven deze keer zitten. Alleen de bovengrondse stammen worden verwijderd.