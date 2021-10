'Ontzettend zeldzame' renvogel in Bergense duinen

In de duinen bij Bergen aan Zee is afgelopen weekend een renvogel gespot, een zeldzame vogel die al jaren niet meer in Nederland is gezien. De laatste keer was in 1986, zegt boswachter Daan Bijman (24), die de vogel afgelopen zondag ontdekte. "Heel apart dat-ie hier in Nederland terechtkomt."

De renvogel is een soort die oorspronkelijk voorkomt in Afrika, het Midden-Oosten en India, zegt Bijman. "Het is een zeldzame dwaalgast die pas vier keer eerder in Nederland is gezien. Dit was dus de vijfde. Het maakt het heel bijzonder."

Hoe deze soort precies in Nederland is uitgekomen, durft de boswachter niet te zeggen. "Geen idee, misschien dat-ie ergens is opgejaagd. Het is een vogel die je normaal in woestijngebied tegenkomt en hier is het klimaat natuurlijk heel anders. Hij zat dan ook op een van de zandvlaktes die we hier hebben."

Daar ontdekte boswachter Bijman de vogel afgelopen zondagmiddag per toeval. Hij had een bezoeker aangesproken op het lopen in een gebied waar dat niet mag. "Toen hij vertrok, plofte opeens dat vogeltje op de grond naast me neer." Bijman maakte er foto's van, omdat de vogel kenmerken had die hij niet thuis kon brengen. "Spierwitte poten en een krommer snaveltje, bijvoorbeeld."