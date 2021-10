zanderover: Talpa biedt excuses aan voor buiten de paden treden Schoorlse duinen

"Talpa heeft in een positief gesprek aangegeven in de toekomst rekening te houden met de regels als ze te gast zijn in de natuur", zegt boswachter Samuelle van Deutekom opgelucht. "Daar zijn we heel blij mee, excuses aanvaard."

Zonder toestemming

Ze kon zich er behoorlijk boos over maken dat er zonder toestemming opnames voor het programma 'Het Jachtseizoen' van StukTV waren gemaakt buiten de gebaande paden van het natuurgebied. Ze sprak zich uit op Facebook in de hoop op wat 'reuring' over het geheel.

Als er dieper in het bos mensen van de paden af gaan, kunnen dieren daarvan schrikken en niet meer terugkomen, verklaarde Van Deutekom haar boosheid eerder bij NH Nieuws. "Om dan nog maar niet te spreken over de mossen en paddenstoelen die worden vertrapt."

Zand erover

Volgens Van Deutekom is toestemming voor opnames buiten de paden alleen mogelijk als dit kan zonder schade aan te brengen aan de natuur en staat er bovendien een vergoeding tegenover. Dat schrijft ze vandaag in een nieuwe post op Facebook.

En daarmee is de zaak voor Van Deutekom afgesloten. Of, in haar woorden: '#zanderover'.