Motie van wantrouwen tegen Bergense wethouder om onwettige woonbeloftes

Tijdens het spoeddebat over de loze woonbeloftes van de Bergense wethouder Klaas Valkering is een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Een meerderheid van de raadsleden durfde hier afgelopen avond echter geen besluit over te nemen en wil komende week eerst met de wethouder in gesprek. De motie van wantrouwen is hiermee nog niet van tafel en wordt volgende week behandeld.

De motie werd ingediend door GroenLinks, de partij die ook het spoeddebat had aangevraagd. Fractievoorzitter Solita Groen-Bruschke uitte grote zorgen over het verkeerd informeren van de raad en Valkerings reactie in de media over de afgekeurde Doelgroepenverordening.

Valkering beloofde namelijk aan inwoners van de gemeente Bergen dat zij voorrang zouden krijgen bij het kopen van een woning, maar dit mag helemaal niet. Dat bleek vorige week na een terechtwijzing door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Het ministerie wil dat de gemeente dit jaar nog het voorrangsbeleid uit de Doelgroepenverordening haalt.

Excuses

Waar de wethouder eerder aangaf dat het ministerie een 'weeffout' in de huidige wetgeving had gemaakt, bood hij vanavond zijn excuses aan: "De inwoners die aangaven dat het niet kon, hebben gelijk gekregen. Dat geef ik toe. Met de beste bedoelingen heb ik iets geprobeerd wat niet kan."

In de bijna vier uur durende vergadering, waarin meer werd geschorst dan gesproken, hing het aanblijven van de wethouder aan een zijden draadje. Het CDA bleek te overwegen haar wethouder terug te trekken, maar deed dat uiteindelijk niet.

"Want, wat hebben onze inwoners daar aan?", vroeg fractievoorzitter Wilma Grooteman zich hardop af. "Door fouten te maken kom je verder. Is het in het belang van onze inwoners om wéér een wethouder de laan uit te sturen?"

'Een bewogen en emotionele avond'

Eerder op de avond sprak een zeer geëmotioneerde Meis de Jongh, fractievoorzitter van de VVD, de wens uit om pas volgende week donderdag over de motie te stemmen. In tranen zei ze dat ze grote zorgen heeft over het 'afbrokkelende vertrouwen' van de inwoners in het bestuur. "Vertrouwen gaat boven alles en die is door de wethouder heel erg geschaad."

Burgemeester Lars Voskuil vatte de vergadering samen als 'een bewogen en emotionele avond' en raadde de aanwezigen aan om komende week de tijd te nemen alles te laten bezinken. Het debat gaat donderdagavond 4 november verder.