'Bergen mag koopwoningen niet reserveren voor eigen inwoners'

De Doelgroepenverordening is op meerdere punten in strijd met de wet, zegt Naumann in een interview met mediapartner Duinstreek Centraal.

Mareike Naumann, zelf werkzaam in de volkshuisvesting, waarschuwde de gemeente Bergen en de raadsleden al in 2020 voor de gebreken in de Doelgroepenverordening, en de gevolgen daarvan voor diverse woningbouwprojecten, zoals Delversduin in Egmond aan den Hoef.

"Maar het speelt eigenlijk bij elk woningbouwproject in de gemeente", stelt Naumann. Toch werd de verordening met een nipte meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. Maar volgens het ministerie kan dat helemaal niet, en dus moet de verordening worden aangepast.

Zo staat te lezen dat inwoners uit de gemeente Bergen voorrang krijgen bij de toewijzing van woningen. Die passage moet worden geschrapt. Bij de toewijzing van koopwoningen is dat namelijk verboden. Bij huurwoningen wordt alleen in uitzonderlijke gevallen voorrang gegeven.

Dode mus

Naumann vindt het kwalijk dat inwoners bij woningbouwplannen blij worden gemaakt met een dode mus: "Omwonenden van nieuwbouwplannen in de gemeente worden over de streep getrokken, met het argument dat de bouw nodig is om de kinderen van eigen inwoners een toekomst te geven binnen de gemeente."

"Natuurlijk is het draagvlak voor woningbouw groter als je omwonenden belooft dat de nieuwe en betaalbare huizen voor inwoners of hun kinderen zijn. Maar hoe integer is het om inwoners en ook raadsleden over de streep te trekken voor nieuwe woningbouwprojecten, terwijl je weet dat de juridische en wettelijke grondslag ontbreekt om zo woningen toe te wijzen aan inwoners."

Weeffout

Volgens wethouder Klaas Valkering is er uitgebreid overleg geweest met het ministerie en de gemeente en is er volgens hem sprake van een 'weeffout'. Een fout dus van het ministerie en niet van de gemeente. Volgens Valkering wordt de landelijke wet in de toekomst aangepast, zodat de gemeente wel voorrang mag verlenen aan eigen inwoners.

Het is volgens Valkering wachten tot 2023, dan zal die nieuwe wet in werking gaan. "Omdat de 900 extra woningen die Bergen wil bouwen dan nog in aanbouw zijn en nog niet zijn verkocht, vloeit uit het opschorten geen bloed."

"Samenvattend is het dus goed nieuws dat het ministerie de weeffout uit de wet gaat halen en voor inwoners van de gemeente Bergen verandert er niets, die krijgen straks nog steeds voorrang op de goedkope koop- en huurwoningen."