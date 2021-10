Raad Bergen in debat over onwettig voorrangsbeleid voor eigen inwoners op woningmarkt

Het ministerie lijkt er geen probleem van te maken dat de gemeente Bergen niet de artikelen uit de Doelgroepenverordening wil schrappen, maar de ingangsdatum wil verschuiven: "Inmiddels is duidelijk dat Bergen er voor kiest om de verordening op de lange termijn te schuiven. Voor BZK is het belangrijk dat er geen verordeningen van kracht worden die in strijd zijn met de wet." Het ministerie lijkt daarmee niet op de hoogte dat de verordening al sinds februari van kracht is, kort na de vaststelling door de gemeenteraad in januari.

Maar in een brief aan Mareike Naumann, een inwoner uit Bergen die de Doelgroepenverordening tegen het licht liet houden door het ministerie, wordt niet gesproken over een weeffout. Ook kondigt het ministerie daarin nergens reparatiewetgeving aan. Het ministerie gaat ervan uit dat de gemeente Bergen zelf de voorrangsregeling nog dit jaar uit de Doelgroepenverordening haalt omdat het in strijd is met de Huisvestingswet.

'Valkering loopt op de zaken vooruit'

VVD-raadslid Jan Grondhout, die destijds al waarschuwde voor de gebreken in de verordening, heeft veel vragen over hoe het college dit nu denkt te repareren: "Elke wijziging in een verordening moet langs de raad. Wil het college nu voorstellen om de hele verordening in te trekken en dan meteen een nieuw voorstel op tafel leggen met een andere ingangsdatum? Ik kan me niet voorstellen dat de gemeenteraad opnieuw deze verordening zou vaststellen, in de wetenschap dat er artikelen in staan die nu overduidelijk in strijd zijn met de wet."



Grondhout neemt aandachtig de laatste zin van de reactie van het ministerie van Binnenlandse Zaken in zich op, waarin het ministerie stelt: "We zijn momenteel bezig met het aanpassen van de Huisvestingswet. Hoe die aanpassingen er uit komen te zien, is nu nog niet te zeggen."

Daaruit blijkt volgens het raadslid dat de wethouder te hard van stapel loopt als hij alvast een voorschot wil nemen op een wetswijziging: "Nergens bevestigt het ministerie de opvatting van Valkering dat er binnenkort een weeffout in de Huisvestingswet zal worden gerepareerd. Dan kunnen wij zeker geen nieuwe verordeningen aannemen die daarop al vooruit lopen."