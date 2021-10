Volendam-trainer Jonk baalt niet van wedstrijd in Wijdewormer: "Al speel je op een veld bij Marken"

Veel Volendam-fans hadden gehoopt dat de wedstrijd tussen Jong AZ en Volendam in het stadion van AZ zou worden gespeeld. Toch wordt de wedstrijd van vrijdag op het AZ- trainingscomplex in Wijdewormer gespeeld en zijn slechts 96 uitfans welkom. "Al speel je op een veld op Marken. Dat moet niets uitmaken", aldus FC Volendam-trainer Wim-Jonk.

Koppositie, maar geen polonaise

Na de 1-0 winst van afgelopen maandag op NAC staat FC Volendam voor het eerst sinds oktober 2015 weer bovenaan in de eerste divisie. Toch is er van euforie weinig sprake. "Nu bovenaan staan is leuk, maar je moet er blijven. Dat is het moeilijkste", aldus Jonk.