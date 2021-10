Wat zeggen de cijfertjes? Nog nooit verloor FC Volendam van Jong AZ; evenwicht bij Telstar - Helmond Sport

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de twaalfde speelronde in de eerste divisie. Voor FC Volendam wacht een week na de gewonnen vissersderby opnieuw een Noord-Hollandse tegenstander. Telstar treft een gelijkwaardige tegenstander in Helmond Sport.

De eerste goal ooit bij Jong AZ - FC Volendam kwam van Joey Veerman - Pro Shots / Remko Kool

Jong AZ - FC Volendam Veerman met de eerste:

Op 27 november 2017 ging FC Volendam voor het eerst op bezoek bij Jong AZ. Al binnen drie minuten stond het 0-1. Joey Veerman schoot een vrije trap tegen de touwen in het AZ-stadion (foto). Dankzij de tweede goal van Rodney Antwi won Volendam dat duel met 2-0. Vier assists van Doodeman:

Vorig seizoen werd het 2-6 in Wijdewormer. De grote man aan Volendam-kant was toen de kleine Nick Doodeman. Hij gaf in die wedstrijd vier keer de beslissende voorzet waaruit een doelpunt kwam. Alle zes de goals waren overigens van zes verschillende spelers. Geen geweldige datum voor FC Volendam:

Het is morgen de tiende keer dat FC Volendam speelt op 22 oktober. Op die datum werd pas twee keer een wedstrijd gewonnen. In de andere zeven duels pakten de Noord-Hollanders slechts twee punten. Ongeslagen reeks richting dubbele cijfers:

Op dit moment heeft FC Volendam al negen wedstrijden op rij niet verloren. De laatste vijf duels werden zelfs allemaal gewonnen. Twee seizoenen geleden bleef de ploeg van Wim Jonk vijftien wedstrijden ongeslagen. Het clubrecord stamt uit 1969/1970; toen verloor FC Volendam 21 duels op rij niet. De vijfde keer in Wijdewormer:

Jong AZ ontving FC Volendam pas vier keer eerder in de eerste divisie. In die duels wist de thuisploeg nog nooit te winnen. Twee keer won FC Volendam en twee keer werd het 1-1. Ook in Volendam wisten de beloften van AZ niet te winnen van Het Nieuwe Oranje. Tekst loopt verder onder de afbeelding.

Vorig seizoen maakte Sebastian Soto beide goals tegen Helmond Sport - Pro Shots / Toon Dompeling

Telstar - Helmond Sport Witte Leeuwen op schot:

De ploeg van Andries Jonker heeft nu zes wedstrijden op rij een doelpunt gemaakt. Tegen Jong PSV maakte Telstar er drie en in de andere vijf duels werd er één keer gescoord. Het clubrecord is alleen nog ver weg. In 1983/1998 en 2019/2020 lukte dat negentien keer op rij. Snel doelpunt van Telstar?

Het gebeurde vier keer eerder dat Telstar binnen vijf minuten met 1-0 voor stond. Jan Bruin scoorde in 2005 zelfs binnen een minuut. Dat is één van de vijf keer dat een Telstar-speler dat voor elkaar kreeg. Ron van Es, Floor Buma en Kevin van Essen maakten de overige vroege goals. Afgelopen maandag scoorde Glynor Plet al in de vijfde minuut tegen Jong PSV. Gespeeld bij beide teams:

Er zijn zestien spelers die zowel voor Telstar als voor Helmond Sport actief zijn geweest. Hans Kraay jr., Jurgen Streppel en Sjaak Lettinga zijn de opvallendste namen. Richelor Sprangers heeft zich als laatste bij het rijtje gevoegd. Jan Poortvliet is de enige die trainer was bij beide clubs. Helemaal in evenwicht:

Het gebeurde veertig keer eerder dat Helmond Sport op bezoek kwam in Velsen-Zuid. Opvallend is dat beide ploegen zestien keer met de overwinning aan de haal gingen. De andere acht duels eindigen vanzelfsprekend in een gelijkspel. Vorig seizoen won Telstar met 2-0 door twee doelpunten van Sebastian Soto. Helmond Sport was even angstgegner:

Tussen 2008 en 2013 wist Helmond Sport zes (!) keer op rij te winnen bij Telstar. Daarna zijn de resultaten gelukkig omgeslagen. Sinds 2014 verloren de Witte Leeuwen thuis nog maar één keer van de Kattenmeppers.

NH Sport doet morgenavond live verslag van beide wedstrijden op NH Radio. De uitzending begint om 19.00 uur. De aftrap in Wijdewormer en Velsen-Zuid is een uurtje later.