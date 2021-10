Fraaie treffer Denso Kasius brengt FC Volendam aan kop in de eerste divisie

De wedstrijd kwam langzaam op gang aan De Dijk. Pas na 24 minuten werd het eerste schot op doel gelost. Boy Deul haalde uit, maar NAC Breda-keeper Nick Olij kon makkelijk redding brengen.

Vier minuten later was hij echter kansloos. Linksbuiten Ibrahim El Kadiri haalde de achterlijn en zocht de tweede paal. Denso Kasius volleerde bal vanaf daar kneiterhard in de verre hoek: 1-0. In het vervolg van de eerste helft schoot de rechtsback in kansrijke positie nog tegen een verdediger aan en ook El Kadiri stichtte nogmaals gevaar. Zijn schot eindigde in de handen van Olij.

Hoofdrol Stankovic

FC Volendam had het in het tweede bedrijf heel moeilijk met de bezoekers uit Breda. NAC was duidelijk de bovenliggende partij in Volendam en drong vooral in de laatste twintig minuten flink aan. Dat de drie punten in Noord-Holland bleven had de thuisploeg met name te danken aan keeper Filip Stankovic. De Servisch-Italiaanse doelman hield met een aantal knappe reddingen zijn doel schoon.

Ondanks het mindere spel is het wel een belangrijke zege. FC Volendam staat na de vijfde overwinning op rij nu bovenaan. De voorsprong op nummer twee Excelsior is twee punten.