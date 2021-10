Groep Hilversumse vrienden wilde 'grapje uithalen' bij Marco en Vanessa

De 21-jarige Soulaymann A. H. zou alleen zijn pinpas aan vrienden hebben uitgeleend, waarmee bij een tankstation een halve liter benzine is gekocht. Daarmee werd vervolgens het huis van de Hilversumse Marco en Vanessa in brand gestoken, met hun dood tot gevolg. "Ik heb nooit geweten dat dit stond te gebeuren. Ik voel me gebruikt", zei Soulaymann vandaag huilend in de rechtbank.

In de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 mei voltrekt zich een ramp in de volkse wijk Kerkelanden in Hilversum. De woning van Vanessa Vos (48) en Marco Witkamp (49) wordt in brand gestoken en ze overlijden. Soulaymann zou op videobeelden te zien zijn bij de woning, maar volgens zijn advocaat loopt hij nog voordat de brand begint weg.

De detentie van één van hen, een inmiddels 20-jarige stadgenoot, is namelijk inmiddels ook geschorst. De hoofdverdachte (17) moest vandaag ook voorkomen, maar die zitting is in verband met zijn leeftijd achter gesloten afgehandeld. Zijn advocaat liet zojuist aan NH Nieuws weten dat hij ontkent iets met de brand te maken te hebben.

Zijn hechtenis is geschorst en hij mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Dit besliste de rechter zojuist, meenemend dat het onderzoek naar de dodelijke brand nog lang duren en kan duren en de Hilversummer geen strafblad heeft. Hij moet zich houden aan een avondklok en mag geen contact hebben met de medeverdachten.

De Hilversummer, zwart dik haar, joggingbroek, zilveren pofjack en Balenciaga's aan, is zwaar geëmotioneerd. Hij vertelt hoe het die avond is gegaan. "Ik ging chillen met een groep vrienden." Vervolgens werd er volgens advocaat van Soulaymann Christiaan Vingerling door de jongeren gesproken over een grapje. "Een grapje uithalen. Zo heeft mijn cliënt het destijds beleefd."

Ze wilden geld van Soulaymann. "Ik heb mijn bankpas uitgeleend aan één van die jongens", zegt hij. Een groepje jongens zou toen met de auto naar een tankstation zijn gereden voor een halve liter benzine en volgens naar Marco en Vanessa aan de Lutherhof zijn gelopen.

Advocaat van Soulaymann Christiaan Vingerling vertelt dat er op videobeelden te zien is dat zijn cliënt dan met iemand anders lang de woning loopt, dit geeft hij ook toe, maar er nog niks gebeurt. "Een minuut later komt één teruglopen, maar dat is niet mijn cliënt."

Diegene zou benzine door de brievenbus hebben gegoten, een steen naar het slaapkamerraam hebben gegooid en de brand hebben aangestoken, eindigend in een ramp. "Dat er twee mensen zijn omgekomen is verschrikkelijk", aldus Soulaymann.

De officier vraagt zich af waarom hij zich, ondanks zijn verdriet over en spijt van het feit dat hij met vrienden mee is gegaan, tóch niet meldde bij de politie, ook nadat uitgebreid in de media was besproken hoeveel impact de dood van Marco en Vanessa had. Daarop zei Soulaymann: "Mijn hoofd zat vol. Ik was het wel van plan, maar..."

'Ik slaap niet'

Uiteindelijk is de Hilversummer in juli toch nog gearresteerd. In de 'volwassen gevangenis' zou hij volgens een reclasseringsrapport alleen helemaal niet op zijn plek zijn en bij niemand aansluiting vinden. En ook zelf zegt Soulaymann daarover: "Ik slaap er niet. Ik mis mijn familie, ik mis mijn klas."

Tegen de wens van de officier besliste de rechter dus dat de 21-jarige het verdere onderzoek in vrijheid mag afwachten: zijn rol wordt wel nog verder onderzocht. Maar er moet nog veel meer duidelijk worden: het openbaar ministerie schat in dat er zeker niet binnen drie maanden duidelijkheid komt.

Zo zouden bepaalde camerabeelden niet erg duidelijk zijn en ook over het motief van de brand zijn nog veel vragen. Het stel werd volgens buurtbewoners al langer getreiterd in de wijk, maar of deze brandstichting ook daarmee te maken had, staat nog niet vast.

De hoofdverdachte van de brand, een Hilversumse tiener (17), blijft wel vastzitten, ondanks het verzoek van de advocaat om hem te schorsen. Dit bleek uit de besloten zitting vandaag. De jongen kent de andere verdachten wel, maar zou op de beelden door de politie verward zijn met iemand anders, luidt de verdediging van zijn advocaat. De derde verdachte (20) is in september al geschorst. Ook hij moet zich houden aan een avondklok.