Getreiterde Marco en Vanessa de dood ingejaagd, tieners vandaag voor rechter

Maandenlange pesterijen, een dode rat op de stoep, een steen door de ruit en uiteindelijk een brandstichting die alles veranderde: Hilversummers Marco Witkamp en Vanessa Vos kwamen afgelopen voorjaar om het leven nadat hun huis in brand werd gestoken. De zaak zorgde voor een enorme schok. Vandaag staan twee jonge verdachten voor het eerst voor de rechter.

NH Nieuws

Marco en Vanessa woonden al 24 jaar aan de Hilversumse Lutherhof. Buurtbewoners vertellen dat ze nogal op zichzelf zijn. Veel praten met andere buren doen ze niet, los van gedag zeggen op straat. Toch leiden ze een op het oog rustig leven en trekken ze er met regelmaat op uit met hun motor. Dat er toch al een tijdje wat misgaat valt de buurt wel soms op. Marco en Vanessa worden al langer - om nog altijd onbekende redenen - getreiterd. Hun huis wordt een tijdje regelmatig bekogeld met eieren en stenen. Ze vinden eens een rat voor de deur en er zijn andere pesterijen. Andersom zou het echtpaar ook niet altijd even aardig zijn geweest. Benzine door de brievenbus De pesterijen vallen in het niet bij wat er gebeurt op de vroege ochtend van vrijdag 28 mei dit jaar. Marco en Vanessa liggen nog te slapen als er plots brand blijkt in de gang van hun huis. Zonder dat ze iets doorhebben is er benzine door hun brievenbus gegoten en aangestoken. Het vuur breidt zich razendsnel uit. Marco en Vanessa zitten als ratten in de val en kunnen geen kant meer op.

Quote "Het komt heel hard binnen dat mensen tot zoiets in staat zijn. Ik kan me niet voorstellen hoe je tot zo'n actie komt" Buurvrouw Sanne

De gealarmeerde brandweer probeert het vuur met man en macht te blussen en Marco en Vanessa te redden. Ze weten het echtpaar uit de brand te halen en de twee worden op straat gereanimeerd. Met spoed worden ze naar het ziekenhuis gebracht, tevergeefs. Vanessa overlijdt dezelfde dag, Marco een dag later. Grote schok De fatale brand zorgt voor een schok in de doorgaans hechte Hilversumse wijk Kerkelanden. Buren reageren emotioneel op het overlijden van het echtpaar. "Vreselijk geschrokken, we hebben allemaal de bibbers", reageert een overbuurvrouw. Er wordt al snel gespeculeerd wat er gebeurd is, want de buurt weet van de pesterijen. Dat later bekend wordt dat de brand doelbewust aangestoken is en misschien te maken heeft met de pesterijen, komt opnieuw heftig binnen. "Het komt heel hard binnen dat mensen tot zoiets in staat zijn", vertelt Sanne. Ze woont tegenover het huis van Marco en Vanessa. "Ik kan me niet voorstellen hoe je tot zo'n actie komt. Het is heel shockerend en echt verschrikkelijk voor die mensen." Dan, ruim een maand later, wordt er iemand gearresteerd. Bekijk hieronder de video over de brandstichting in Hilversum.

Brandstichting Hilversum komt niet uit de lucht vallen - NH Nieuws

Een jonge Hilversummer van zeventien wordt verdacht van het aansteken van de brand. Een week later wordt ook een twee jaar oudere tiener uit Hilversum gearresteerd en verdacht van brandstichting. Of de fik daadwerkelijk te maken heeft met de langslepende pesterijen weet de politie dan nog niet, maar dat is wel wat veel mensen vermoeden. Start rechtszaak De twee gearresteerde verdachten staan vandaag voor het eerst voor de rechter, nadat ze ruim drie maanden in voorarrest hebben gezeten. Hun strafeis zullen ze vandaag nog niet horen: deze zitting is een voorbereidende. Wel zal vandaag hoogstwaarschijnlijk duidelijk worden of de politie de twee naast brandstichting ook verdenkt van de pesterijen. Een derde verdachte staat vandaag nog niet voor de rechter. Deze verdachte, een Hilversumse man van 21 jaar, werd pas afgelopen september opgepakt op verdenking van de brandstichting. Hij zit nog vast en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. NH Nieuws volgt de zaak vandaag op de voet. Later vandaag lees je meer over de verdenkingen en hoe de strafzaak tegen de gepakte Hilversummers verder gaat.