Hilversumse buurt over aangestoken woningbrand: 'Geschokt, maar niet verrast'

Dat de fatale woningbrand in Hilversum is aangestoken, verrast veel buurtbewoners niet. Anderhalve week geleden kwamen Marco Witkamp (49) en Vanessa Vos (48) bij de brand om het leven. Volgens de buurt waren zij al langere tijd het doelwit van intimidaties en bedreigingen. Zo werd een week voor de brand nog een steen door hun ruit gegooid. Maar ook het echtpaar zelf was 'niet helemaal zuiver', zeggen buurtgenoten.

Buurtbewoners vragen zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen. "Het komt heel hard binnen dat mensen tot zoiets in staat zijn", vertelt Sanne. Ze woont tegenover het huis van Marco en Vanessa. "Ik kan me niet voorstellen hoe je tot zo'n actie komt. Het is heel shockerend en echt verschrikkelijk voor die mensen."

Vanessa en Marco leven een teruggetrokken leven aan het Lutherhof in Hilversum. Veel contact met de buurt is er niet. Op 28 mei wordt hun woning 's ochtends vroeg in brand gestoken. Ze worden uit het huis gehaald en gereanimeerd. Kort daarna overlijden ze.

"Het geeft me een raar gevoel. Je krijgt het idee dat ze ruzie hebben gehad met iemand. Het is in- en intriest"

Volgens de politie is de brand aangestoken met een brandbare vloeistof. Daarbij is een grote steekvlam ontstaan. De dader is mogelijk zelf ook gewond geraakt. "Die vlammen moeten zo snel boven zijn geweest", vertelt Donald. "Het is in en in triest."

Pesterijen over en weer

"Je hoopt natuurlijk dat zoiets nooit gebeurt", gaat Donald verder. "Het geeft me een raar gevoel. Je krijgt het idee dat ze ruzie hebben gehad met iemand." De laatste tijd werd het huis bekogeld met eieren en stenen. Er werd zelfs een dode rat voor de deur gelegd. Vanessa en Marco lijken het slachtoffer te zijn geweest van pesterijen en intimidatie.

Maar volgens de buurt was het echtpaar zelf ook niet van onbesproken gedrag. "Ik heb wel meegemaakt dat de auto van mijn schoonmoeder is bekrast", vertelt Meryem, die twee huizen verderop woont. Haar schoonmoeder zou de auto voor de garagebox van het echtpaar hebben geparkeerd. Een andere buurman vertelt dat het stel zelf vaak om het minste of geringste de confrontatie opzocht.

Onderzoek naar brand en pesterijen

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de pesterijen en de brandstichting. Ook wordt onderzoek gedaan naar de achtergrond van het echtpaar.

Gisteravond werd de zaak behandeld in een uitzending van Opsporing Verzocht. Dat leverde tot nu toe een handvol tips op. Buurtbewoners die camerabeelden van voor en tijdens de brand hebben, worden gevraagd zich te melden.