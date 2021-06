Fatale Hilversumse woningbrand aangestoken, overleden echtpaar al langer gepest

De brand was een doelbewuste actie, weet de politie nu. Het vuur werd met opzet aangestoken. Dat gebeurde met een brandbare vloeistof, zeer waarschijnlijk door één dader. Welk motief de dader daarvoor had, weet de politie niet. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Het Hilversumse echtpaar, de 48-jarige Vanessa Vos en de 49-jarige Marco Witkamp, werd 's ochtends vroeg overvallen door de vlammen in de hal van hun huis. De brandweer kon ze snel naar buiten halen, maar Vanessa en Marco waren toen al zwaargewond. Ze werden op straat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanessa overleed nog dezelfde dag, Marco een dag later.

Dader nog spoorloos

Of de pesterijen en de fatale brand met elkaar te maken hebben, weet de politie nog niet. Het onderzoek naar de brandstichting gaat nog verder.

Dat geldt ook voor de zoektocht naar de dader: de politie hoopt dat mensen de ochtend van de brand deze man of vrouw gezien hebben. Doordat de brand werd aangestoken met benzine of een andere brandbare vloeistof, was er een grote steekvlam. De politie denkt dat de dader dit verrast heeft, waardoor hij of zij ook brandwonden opgelopen heeft of in ieder geval kapotte kleding heeft. Het is ook mogelijk dat de dader naderhand erg naar rook stonk.

Bewakingsbeelden

De politie heeft de afgelopen anderhalve week al buurtonderzoek gedaan. Buurtbewoners vertellen de politie aan de deur gehad te hebben om camerabeelden op te vragen. Dat is gebeurd in de straat zelf, maar ook een heel stuk verderop. De politie doet nu zelf ook de oproep aan buurtbewoners om eventueel nog niet gedeelde beelden van beveiligingscamera's alsnog te delen. Ook mensen die meer weten over de brandstichting en pesterijen van de afgelopen tijd worden opgeroepen om contact op te nemen.