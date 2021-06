Nog niks bekend over oorzaak Hilversumse woningbrand: "Onderzoek heeft tijd nodig"

Het heeft er alle schijn van dat het nog wel even gaat duren voordat precies duidelijk wordt wat de oorzaak is van de fatale woningbrand aan het Hilversumse Lutherhof, waarbij de twee bewoners vorige week zwaargewond raakten en later overleden. Dat stelt waarnemend burgemeester Charlie Aptroot: "Het onderzoek heeft tijd nodig."

De fatale brand aan het Lutherhof werd vrijdagochtend in alle vroegte opgemerkt door buurtbewoners. Een aantal buurtbewoners startte ook meteen met blussen, wat later werd overgenomen door de brandweer.

De brandweer vond later de twee bewoners. Ze werden zwaargewond naar buiten gebracht, gereanimeerd en later met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw (48) overleed nog dezelfde dag, de man (49) de volgende dag.

De schrik zit er in de Hilversumse straat sindsdien goed in. Er gaan bovenal veel geruchten over de toedracht. Buurtbewoners koppelen de brand aan een incident een week eerder, toen er op hetzelfde adres een steen door de ruit ging. De gevolgen daarvan waren op het moment van de brand nog te zien.

Politie-onderzoek loopt nog

Dat er al eerder wat zou hebben gespeeld op het adres, weten ook de politie en het Openbaar Ministerie, zo bevestigt waarnemend burgemeester Aptroot. De politie laat weten een misdrijf niet uit te sluiten, maar of daar ook daadwerkelijk sprake van is blijft nog even ongewis.

De politie laat weten nog niet veel te kunnen zeggen, de burgemeester wijst erop dat het onderzoek tijd nodig heeft.

Hulp voor buurtbewoners

Aptroot laat ook weten nauw contact te hebben met buurtbewoners. Naast dat de burgemeester vrijdag nog zelf poolshoogte heeft genomen aan de Lutherhof, hebben buurtbewoners ook een brief van hem gekregen. Ze worden door de politie en de gemeente op de hoogte gehouden over de resultaten van het onderzoek. Daarnaast worden buren die moeite hebben met het verwerken van de gebeurtenissen, opgeroepen contact op te nemen met een maatschappelijk werker.