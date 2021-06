Tot nu toe drie tips over dodelijke woningbrand Hilversum

Drie tips heeft de politie tot nu toe gekregen over de fatale Hilversumse woningbrand, waardoor anderhalve week geleden de twee bewoners van het huis om het leven kwamen. De brand is met opzet aangestoken, de dader is nog spoorloos.

NH Nieuws / Maaike Polder

Over de aard van de tips kan de politie nog niets zeggen. "We kunnen nog niet zeggen hoe waardevol ze zijn. De tips worden na gisteren door de recherche nagelopen. Het onderzoek naar de brand is nog in volle gang", aldus een woordvoerder van de politie. Drie tips lijkt weinig, maar dat hoeft volgens de politie niet veel te zeggen. "Maar we hopen natuurlijk dat iedereen die meer weet over deze brand en zich nog niet heeft gemeld dat alsnog doet." Brand aangestoken Door de felle woningbrand anderhalve week geleden, kwamen de 48-jarige Vanessa Vos en de 49-jarige Marco Witkamp om het leven. Ze werden 's ochtends vroeg overvallen door de vlammen. De brandweer kon ze naar buiten halen, maar ze waren al zwaargewond. Ze werden op straat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanessa overleed nog dezelfde dag, Marco een dag later. De fatale woningbrand is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zo maakte de politie gisteren bekend. Vast staat ook dat het echtpaar al veel langer getreiterd werd. Zo werd het huis al eens met eieren bekogeld, vloog er een steen door de ruit en lag er een dode rat voor de deur.

Lees ook Play Gooi Fatale Hilversumse woningbrand aangestoken, overleden echtpaar al langer gepest

Buurtbewoners met camera's De politie heeft na de brand door de hele wijk al camerabeelden van buurtbewoners opgevraagd om te onderzoeken. Mensen met een camera in de buurt die nog geen beelden hebben gedeeld, worden opgeroepen dat alsnog te doen. Ook heeft de politie nog specifieke vragen over de dader. Doordat de brand werd aangestoken met benzine of een andere brandbare vloeistof, was er een grote steekvlam. De politie denkt dat de dader dit mogelijk verrast heeft, waardoor hij of zij ook brandwonden heeft opgelopen of kapotte kleding heeft. Het is ook mogelijk dat de dader naderhand erg naar rook stonk. De politie vraagt niet alleen getuigen van de brand zich te melden, maar ook mensen die meer weten over de pesterijen aan het adres van het echtpaar de afgelopen tijd. Mensen die iets vreemds hebben gezien worden opgeroepen zich te melden.