Abel gaat met oud busje naar Zuid-Europa om verhalen te verzamelen

Samen met zijn zusje Sem heeft Abel de Boer de afgelopen zes maanden door Nederland gereisd. Ze woonden in hun Volkswagen T3 camper, waar ze ook gasten ontvingen. Ze namen een podcast op en lieten muzikanten optreden in hun kleine woonruimte. Nu reist Abel in zijn eentje verder naar Zuid-Europa om het komende half jaar verhalen te verzamelen op evenementen in Spanje en Turkije. Verslaggever Sander Huisman sprak met Abel tijdens zijn verblijf in Hoorn.

Abel de Boer woonde in een mooi appartement in Rotterdam, maar had meer behoefte aan vrijheid. Op zijn zoektocht naar een camper raakte hij gecharmeerd van de sfeer van de oude busjes, en dus kocht hij een Volkswagen Transporter uit 1985. Samen met zijn jongere zus Sem reed hij vervolgens een half jaar lang op de bonnefooi door Nederland. Naast de vrijheid die de camper met zich mee bracht, besloot Abel een droom waar te maken: verhalen verzamelen van jongeren. Via een podcast en akoestische muzieksessies vult de camper zich met verhalen die broer en zus verzamelen op hun sociale mediakanalen. Artikel gaat verder onder de foto.

Abel gaat met zijn oude camper op pad naar Zuid-Europa - Sander Huisman / WEEFF

Het zijn juist ook die sociale media waar de twee van los proberen te komen. "Ik denk dat het heel erg nodig is om weer contact te maken met elkaar", verklaart Abel zijn motivatie om in gesprek te gaan in de camper. "Hoe ga je met de snelle maatschappij om?", vult hij aan. Zo hopen ze in de gesprekken tot rust te komen. Abel kreeg subsidie om zich aan te kunnen sluiten bij wat evenementen die begin volgend jaar worden gehouden in Spanje en Turkije. Op die bijeenkomsten en op zijn weg daarnaartoe hoop hij wederom mooie verhalen te kunnen vangen: "Maar dan ook in andere landen met andere culturen", noemt Abel. "En waar de zon schijnt!", voegt hij er nog snel aan toe. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland.