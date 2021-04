Twintigers maken podcasts over historie Aartswoud na verplaatsen concert

Ze wilden bandjes die je niet zo vaak hoort in de regio naar Aartswoud halen, maar de drie vrienden Joost de Rijcke, Lars Boon en Tim Grootes moesten het concert nu al voor de derde keer verplaatsen. Om toch contact te houden met het publiek dat kaartjes kocht voor het optreden besloot het drietal podcasts, radio én tv te gaan maken. Radiomakers Harold en Sander van WEEFF Radio belden met Joost om te praten over hun project het Kaapvaarders Verbond.

Het concert was binnen de kortste keren uitverkocht: 18 april 2020 had het moeten gebeuren: de Amsterdamse brassband Gallowstreet zou optreden in de kerk in Aartswoud. Joost, Lars en Tim vonden het tijd om wat bands te laten optreden in de regio die je hier niet zo vaak hoort. Toen het concert verplaatst werd wilde het drietal toch contact houden, en dus namen ze een podcast op met de frontman van Gallowstreet. En van het één kwam het ander.

Het Kaapvaarders Verbond noemen de jongens hun initiatief en ze hebben inmiddels al zeven podcasts gemaakt. Daarnaast maken ze radio en wat video items, waaronder een video waarin ze de band Dynamo Mundi volgen die op een platte kar muziek speelt bij verzorgingshuizen in Opmeer.



De drie vrienden uit Aartswoud leerden elkaar pas echt kennen op een weekend bij het Lowlands Festival en sindsdien willen ze cultuur brengen naar hun leeftijdsgenoten. Zo gaat Tim in de meest recente podcast in gesprek met kunstenaar Martin Bakker, die Tim leert anders naar kunst te kijken.

Of het concert in mei wel door kan gaan in de kerk in Aartswoud weet Joost nog niet, maar het weerhoudt het drietal er niet van vooruit te denken. Ze dromen al over concerten op andere historische plekken. En sinds vorige maand zijn hebben ze een stichting opgericht om hun Verbond officieel te maken.

Beluister het interview met Joost bij 'Wijnhuis WEEFF' bij WEEFF Radio.