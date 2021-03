Warenhuis Hoorn zoekt draagkracht voor Westfriese variant

HOORN - Er moet een online warenhuis komen voor West-Friesland, dat is wat José Linders wil. Ze is een van de drijvende krachten achter Warenhuis Hoorn en is nu druk achter de schermen bezig om het online platform voor de hele regio uit te rollen. "We zijn nu vooral op zoek naar ondernemersverenigingen in de andere zes Westfriese gemeenten, om zo met ze in contact te treden." zei Linders gisteravond op WEEFF Radio.

Linders kreeg al van verschillende ondernemers uit de regio vragen of ook zij zich konden aansluiten bij Warenhuis Hoorn, maar omdat dit voornamelijk gefinancierd is door Hoornse partijen is dit vooralsnog niet mogelijk. "Wij hebben subsidie uit Hoorn, dus dan kan je niet zeggen; alle andere gemeenten sluit maar lekker aan, dat kan natuurlijk niet", verelt Linders in het radioprogramma Wijnhuis WEEFF. Daarom probeert ze nu contacten te leggen met gemeenten en ondernemersverenigingen in de rest van de regio. Bekijk een deel van de uitzending met de uitspraken van Linders:

Warenhuis Hoorn wil warenhuis voor hele regio - WEEFF

Warenhuis Hoorn Het plan lag er al een paar jaar; een platform waar Hoornse winkeliers en ondernemers hun waren konden aanbieden, maar tijdens de eerste lockdown kwam dit alles in een stroomversnelling. Gedurende de tweede lockdown, tijdens de feestmaanden november en december, werd het platform nog populairder vertelden Rob Bennis en José Linders eerder al aan NH Nieuws. Op dit moment zijn meer dan 400 winkels en ondernemers aangesloten bij het platform. Artikel gaat verder onder de afbeelding

Warenhuis Hoorn zoekt draagkracht Warenhuis West-Friesland - Sander Huisman / WEEFF

Omdat er ook al buiten coronatijd concurrentiestrijd was met online warenhuizen, denkt Linders dat ook in de toekomst vraag is naar een platform met lokale ondernemers. Om sneller tot realisatie te komen van een Westfries platform doet Linders een concrete oproep om samen de schouders eronder te zetten en vraagt ze partijen waar nog geen contact mee is zich te melden bij Warenhuis Hoorn. Bekijk het hele interview van José Linders bij Wijnhuis WEEFF:

WF R wk10 warenhuis hoorn - NH Nieuws