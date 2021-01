Warenhuis Hoorn nog populairder tijdens tweede lockdown: "Het gaat maar door"

HOORN - Het idee lag al heel lang op de plank, de coronacrisis versnelde het en nu is sonline warenhuis van Hoorn is een groot succes. "Het gaat maar door, steeds meer ondernemers sluiten zich aan", zegt Rob Bennis van het warenhuis. Volgens hem weten consumenten makkelijker de weg te vinden naar de site. Daarmee biedt het warenhuis de ondernemer in deze tijd enige troost. "Met elke verkoop die ze hebben zijn ze blij", aldus José Linders, een drijvende kracht achter het online platform.

Volgens Bennis melden steeds meer ondernemers zich sinds de tweede lockdown. "Goede doelen sluiten zich nu ook aan, we hebben ook giftcards van het warenhuis, daarmee kun je shoppen maar ook een goed doel steunen." Het verlengen van de lockdown heeft een grote impact gehad op de ondernemers. "De winkeliers vertellen mij dat deze lockdown een stuk zwaarder aankomt dan de eerste lockdown", zegt Linders. "Tijdens de eerste lockdown probeerden mensen de lokale ondernemers nog wat meer te helpen, maar dat merk je nu veel minder en het valt de ondernemer zelf ook gewoon veel zwaarder", vult ze aan. Meer online shoppen Daarom probeert Linders de ondernemers te overtuigen het lokaal online shoppen een boost te geven. "Als ze op hun socials het warenhuis taggen wordt hun eigen bereik ook gelijk een stuk groter. We komen soms nog hoger in de zoekresultaten te staan dan de winkels zelf." "Doordat alles nu alleen nog maar online gekocht wordt is het belangrijk dat je socials en je website goed draaien", vult ze aan. Ook Bennis bevestigt dat. "Vooral rond kerst hadden ze het zwaar, dat is toch waar dat soort ondernemingen het van moeten hebben, gelukkig was het op hun eigen site erg druk maar daarnaast ook op die van het warenhuis dus dat was een extra opsteker voor ze."

Bezorgservice Toen bekend werd dat er een tweede lockdown kwam heeft het online warenhuis heel snel geschakeld door een pick-up point te realiseren bij Karsten Tenten. Die is helaas niet meer in gebruik nadat het warenhuis op de vingers werd getikt. "Het mocht alleen bij PostNL en DHL worden opgehaald", vertelt Bennis. "Ik heb zelfs nog met de burgemeester gesproken om aan te geven dat het een stuk minder beweging brengt als wij het doen dan dat de mensen dat zelf doen maar dat mocht niet baten", vertelt José Linders van het online warenhuis verder. Het warenhuis maakt nu alleen nog maar gebruik van bezorgservice. "We werken nu samen met koeriersdiensten en daarnaast hebben we ook nog een handjevol vrijwilligers", zegt Linders. "Die vrijwilligers vinden het leuk om te helpen en mensen blij te maken, daar ze krijgen alleen maar een kilometervergoeding voor, dat is prachtig", vult Bennis haar aan.

Nieuwe server De tweede lockdown ging voor de feestdagen in, waardoor het opeens enorm druk was bij het online warenhuis. "We werden beetje verrast door de enorme drukte dus toen moesten we opeens volle bak aan de slag. De server waar alles op draait heeft zich staande gehouden maar die willen we wel gaan verbeteren", vertelt Bennis. Het warenhuis wil nog sneller nog meer ondernemers koppelen. Daarvoor willen ze vandaag een nieuwe server lanceren waardoor mensen nog makkelijker hun favoriete winkel weten te vinden. "Daarvoor hoeven wij het zelf niet meer te categoriseren wat super arbeidsintensief was", zegt Bennis. De verwachting is dus dan ook dat nog meer ondernemers zich aan zullen sluiten bij warenhuis Hoorn. "Het overzicht wat wij straks bieden zorgt dat je heel makkelijk je winkel kan vinden en makkelijk het aanbod in Hoorn kan bekijken, dat is erg waardevol."

Enkhuizen Ook in Enkhuizen willen ze een online warenhuis gaan starten voor de lokale ondernemers. "Die van ons is nog in ontwikkeling", vertelt Marieke Schooneman van warenhuis Enkhuizen. "Onze site is nog niet helemaal af en niet alle winkels staan er op, ik wacht nog op wat informatie van ondernemers", zegt ze. Ook in Enkhuizen is er veel animo voor. "Ik hoop het platform volgende week af te hebben. Maar nog niet iedereen weet hoe het werkt dus die moeten even persoonlijk benaderd worden zodat we dat uit kunnen leggen. Dat kost veel tijd."