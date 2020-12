VLOG: Desi gaat langs bij het afhaalpunt van Hoornse winkeliers

ZWAAG - De Hoornse winkeliers die zijn aangesloten bij het digitale Warenhuis Hoorn hebben een afhaal- en distributiepunt opgezet. Vandaag is 'ie voor het eerst in gebruik en WEEFF-vlogger Desi ging bij ze langs.

Het afhaalpunt is opgezet bij Karsten Tenten in Zwaag. "Ik ken veel ondernemers in Hoorn met winkels die dicht moeten", vertelt Marc Takken van Karsten Tenten. "We hebben hier de ruimte, het is veilig om hier je spullen op te halen. Je zou hier zelfs een drive-through kunnen maken."

In twee dagen opgezet

Nadat maandag de lockdown werd aangekondigd hebben de ondernemers snel moeten schakelen. Eén van de drijvende krachten José Linders. Ze vertelt aan Desi dat het idee maandag op tafel kwam, en daarna ging het snel. "Gisterenochtend hebben we video-overleg gehad, de gemeente erbij betrokken. En zie hier het resultaat."

"We hebben hier een pick-up point voor klanten die ervoor kiezen om het product op te halen", legt José uit. Maar als je je pakket thuis wilt laten afleveren, staan er bezorgers klaar. "Hier komen straks alle producten te staan die we zelf met onze eigen vrijwilligers binnen de gemeente Hoorn gaan bezorgen."

Benieuwd hoe dit in zijn werk is gegaan? Bekijk dan de video.