VLOG: een tas gemaakt van discopak of theaterjas

ZWAAG - Het behouden van je bedrijf is in deze tijd soms echt een uitdaging. Daniëlle de groot uit Zwaag weet daar alles van met haar kledingverhuurbedrijf. Toen alles opeens stil lag kwam zij samen met haar team met een creatief idee. Desi ging op bezoek om te kijken waar Daniëlle en haar team zich op dit moment mee bezig houden.

Daniëlle, de eigenaresse van PartyCom, ging op zoek naar een nieuw verdienmodel: unieke tassen. "De tassen worden gemaakt van afgeschreven kostuums", vertelt Daniëlle. De kostuums worden zelf, door de werknemers, geknipt en vermaakt met als resultaat unieke tassen met bloemen, ruitjes, of retro prints. "Met deze tassen zorgen we toch voor wat inkomsten en daarbij blijven de werknemers betrokken."

Een van de grootste kledingverhuurbedrijven van Nederland is gelegen in Zwaag. Met een collectie van duizenden kostuums, pakken en gekke hoeden. Door de huidige situatie liggen ook de inkomsten van dit bedrijf grotendeels stil, aangezien er geen feesten- en partijen meer georganiseerd kunnen worden.

Circulair ondernemen

Een bijkomend voordeel is het circulair ondernemen vertelt Daniëlle, terwijl ze een van de tassen aan de kant legt. Deze manier van ondernemen houdt in dat er zo min mogelijk van het product wordt weggegooid. Zo krijgen in dit geval de afgeschreven kostuums, een nieuwe functie als tas.

Sinds begin dit jaar is er een samenwerking gestart met Stichting Jeelink. Samen hebben zij kerstpakketten samengesteld waar de tasjes diende als verpakking. "In totaal hebben wij 600 pakketten verkocht, dus wij mochten hard aan de slag", vertelt Danïelle met een glimlach aan Desi.

Toekomst

Op dit moment is het voortbestaan van het bedrijf van Daniëlle niet in gevaar en ziet de onderneemster nog meer kansen: "Wij gaan binnenkort starten met vlaggetjes maken van de kostuums." Verder is er ook hoop op de vaccinaties en hierdoor zijn de verwachtingen dat ze in het voorjaar weer volop kunnen draaien.