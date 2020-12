VLOG: Last-minute inkopen voor de verjaardag van de Sint 🎁

HOORN - Het is 5 december en dat betekent: Pakjesavond. Ook al laat het straatbeeld meer kerstbomen zien dan pieten, Desi gaat nog snel op pad voor haar laatste inkopen en is benieuwd of meer mensen dit hebben uitgesteld tot de laatste dag.

Het heerlijk avondje is gekomen en hoewel ook de verjaardag van de Sint dit jaar kleiner gevierd moet worden, gaat het feest wel gewoon door. Hier en daar werden de aankopen nog uitgesteld. "Ik ben wel wat later, omdat we niet wisten of we het gingen vieren", zegt een mevrouw in de rij voor de speelgoedwinkel.

Laatste inkopen

Jasper Heijdra van De Spellenhoorn vertelt aan Desi dat niet iedereen zo laat is met de inkopen. "Maar inderdaad, er zijn vandaag nog wel wat mensen die nog even gauw binnenlopen." Na de tip van Jasper, weet Desi welk cadeautje zij moet meenemen en vervolgt ze haar weg door de stad.

Het is best druk in de stad en de rollen inpakpapier komen Desi tegemoet. Een van de hulpsinterklazen heeft iets opvallends opgemerkt: "Op zo'n laatste dag zie je meer mannen, dan vrouwen. Die mannen moeten altijd nog even op het laatste moment en daar ben ik er zelf ook een van".

Benieuwd welke tip Jasper heeft gegeven en hoe de laatste inkopen zijn gegaan? Bekijk dan de video.