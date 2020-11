VLOG: Kerstinkopen in november ⭐

OPMEER - Je hoort het overal: Kerst is vroeg dit jaar. Desi neemt een kijkje op een van de eerste Kerstmarkten in West-Friesland. Zijn er al mensen die Kerstinkopen aan het doen zijn? En staat de Kerstboom al?

Kerstbomen, kransen, noten, bier en wijn, het is allemaal te vinden op de mini-kerstmarkt in Opmeer. Om er voor te zorgen dat alles coronaproof verloopt is er een eenrichtingsverkeer over het terrein van Sierbestratingshandel Stenenentegels. "Kerst is familie, lekker eten, cadeaus en natuurlijk een mooi versierde boom en juist dit jaar moeten we dit gaan vieren", vertelt Brenda aan Desi.

Kerst in november

De kerstliedjes lijken dit jaar al veel eerder uit de radio's te knallen en het lijkt wel of iedereen er aan toe is. Bij sommigen staat de kerstboom al thuis en op de kerstmarkt is het redelijk druk. Daar worden zelfs de laatste kerstinkopen gedaan. "Om het alvast een beetje gezellig te maken, ook dit jaar", vertelt een van de bezoekers aan Desi.

Ook bij Desi staat de boom al, dus er moeten nog de nodige kerstinkopen worden gedaan. En zoals het hoort natuurlijk op een Kerstmarkt met een lekkere grote beker met warme chocomel met slagroom.

De Kerstmarkt in Opmeer is tot en met 19 december alle dagen geopend.

Benieuwd hoe de Kerstmarkt eruit zag en welke inkopen Desi heeft gedaan? Bekijk hier de video.