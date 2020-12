VLOG: gluren in Benningbroek

Het station dateert uit 1887 en is gelegen aan de in datzelfde jaar geopende spoorlijn Hoorn – Medemblik. Het station werd dus op 3 november 1887 geopend en een kleine 50 jaar later werd het station toch gesloten voor reizigersvervoer. Na die tijd is het station nog een jaar lang in gebruik voor reizigers, maar vanaf 1941 bleef het station tot 1958 alleen geopend voor goederenvervoer.

En nu?

Desi liep langs het gebouw en was nieuwsgierig wat voor functie het gebouw nu heeft en dan is er maar een manier om er achter te komen: aanbellen. De enthousiaste Catrien van der Werff, is samen met haar gezin, de trotse bewoner van het pand. "Het is ook nog een bedrijfsruimte geweest en daarna is het omgetoverd tot woning", verteld Catrien. Inmiddels hebben zij er in 1,5 jaar tijd een eigen stekkie van gemaakt.

De buitenkant van het pand is redelijk in originele staat, maar van binnen is er veel veranderd. Ook is er inmiddels een heuse trainingsstudio achter het gebouw gebouwd. Een nieuwe functie dus voor een pand met veel historie.

Benieuwd hoe het gebouw er nu uit ziet? Dat zie je in de video.